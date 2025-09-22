58 yıl aradan sonra BM’de konuşacak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara New York'ta

23-29 Eylül tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilecek BM 80. Genel Kurulu'na dünya liderleri katıldı. Suriye de temsilini en üst düzeyde sağladı. Şara'ya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik ediyor. Bu ziyaret, sembolik açıdan büyük önem taşıyor.
58 YIL SONRA BİR İLK
1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olan Şara, tarihe geçecek.BM’de konuşacak Ahmed Şara New York'ta
IRAK'TA ABD'YE KARŞI SAVAŞMIŞTI
Genç yaşta Irak'ta ABD güçlerine karşı savaşan Şara, bu süreçte esir düştü ve El-Kaide ile DEAŞ gibi örgütlerin içinde yer aldı. Irak'tan Suriye'ye geçen Şara, burada HTŞ'yi kurdu ve Esad rejimine karşı mücadeleye devam etti.
10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLDEN SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞINA
ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konulan Şara, Halep'ten çıkarak 2023 yılının aralık ayında Şam'a girdi ve Suriye'deki 14 yıllık iç savaşı sona erdirerek ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Tüm bu geçmişiyle Ahmed Şara, BM 80. Genel Kurulu'nda dünya sahnesine çıkacak.