40 günlük kabusta tarihi mola: İslamabad’da barış masası kuruluyor

ABD-İsrail İran arasındaki 40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes anlaşmasına varıldı. Dünya kamuoyu, bu kararın kalıcı barışla taçlanması çağrısını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert tehditlerinin ardından Pakistan arabuluculuğunda, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartına bağlı iki haftalık ateşkes sağlandı.

Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum.
Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi. İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını söyleyen Trump, "Bunu müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz. ABD ve İran arasında geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamı konusunda anlaşma sağlandı. İki haftalık süre anlaşmanın son haline getirilmesine ve tamamlanmasına olanak sağlayacak" ifadelerini kullandı. Müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

ZAFER ÇIĞLIKLARI

Ateşkes kararı, İran'da sevinçle karşılandı. Halk meydanlara çıktı. Savaşın Tahran'ın zaferiyle sonuçlandığını haykırdı. İngiliz yayın kuruluşu Sky News'a konuşan Trump ise bir kez daha İran'da tüm askeri hedeflere ulaşıldığını yineleyerek "tam bir zafere ulaşıldığını" ileri sürdü.
ABD Başkanı, "İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu" ifadelerini kullandı.

SİYONİST KATLİAM

İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu.
Siyonistler, dün sabah Beyrut'ta 10 dakika içinde 100 hedefi vurdu. Saldırılarda 300'ün üzerinde insanın öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.


HÜRMÜZ AÇILDI

İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir' teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş sağlanacaktır" dedi.


MÜZAKERELER YARIN BAŞLIYOR


ABD ve İran arasında 10 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlaması beklenen müzakereler hakkında Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt açıklama yaptı. "Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor" dedi.
Müzakerelere Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın katılması bekleniyor.

TAHRAN İLE DAHA YAKINIZ HÜRMÜZ AÇILDI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın önerdiği 15 maddenin çoğunu kabul ettiğini söyledi. Artık Tahran ile daha yakın çalışacaklarını ifade etti. İran'ın nükleer konusunda da geri adım attığını öne süren Trump, "İran'a silah sağlayan herhangi bir ülkeye yüzde 50 gümrük

İŞTE 10 MADDE:

ABD'NIN ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi...
HÜRMÜZ Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması.
URANYUM zenginleştirmenin kabul edilmesi...
İRAN'A birincil ve tüm yaptırımların kaldırılması...
BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi.
ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi.
İRAN'A verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi.
DONDURULMUŞ tüm İran varlıklarının serbest bırakılması...
ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi.
LÜBNAN dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi... vergisi uygulanacaktır. Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacaktır" diye konuştu. Bu arada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran'ın ateşkes için kendilerine yalvardığını iddia etti.

