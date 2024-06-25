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216 milyar dolar servet sahibi TESLA'nın patronu Elon Musk, 12. kez baba oldu

Elon Musk’ın son sevgilisi ikizlerin annesi Zilis, bir velihat daha doğurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
216 milyar dolar servet sahibi TESLA’nın patronu Elon Musk, 12. kez baba oldu

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ABD'li milyarder Elon Musk, 12. bebeğini kucağına aldı. Yaklaşık 216 milyar dolar serveti olan Musk'ın, beyin cipi üreten Neuralink'in "özel projeler" yöneticisi Shivon Zilis'tan olan bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

Daha önce aynı sevgiliden ikiz çocuğu olan Musk, ikizlerin "babalarının soyadının yanı sıra, annelerinin soyadını da orta isimleri olarak alabilmeleri için" dava açmıştı. Ünlü işadamının üç çocuk Shivon Zilis'ten, üç çocuk Grimes'tan ve altı çocuk da daha önceki "eşlerinden" olmak üzere, toplam 12 çocuğu olduğu anlaşıldı. Musk'ın, doğurganlığın giderek düştüğünü ve insanlık için en büyük tehlikenin bu olduğunu söyleyerek yakın çevresine de çocuk yapmalarını önerdiği hatırlatıldı. Musk'ın en son şirketlerindeki kadın çalışanlara "uygunsuz" tekliflerde bulunduğu ve bazı kadın çalışanlarla ilişkilerinde "sınırları aştığı" iddiası ortaya atılmıştı.

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