TİMSAHLAR NASIL UZAKLAŞTIRILACAK?

Sporcuların güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda henüz detaylı bir protokol açıklanmazken, yetkililer bölgede halihazırda uygulanan bir yönetim planına dikkat çekiyor. Buna göre, büyük boyutlu ve tehlikeli davranışlar sergileyen timsahlar yarışma öncesinde hedef gözetilerek uzaklaştırılacak.

Hükümet yetkilileri, 2,7 kilometrelik nehir bölümünün sekiz kulvarlı, 2000 metrelik uluslararası standartlardaki bir regatta parkuru için tamamen yeterli olduğunu vurguladı. Yapılan testler sonucunda nehirde herhangi bir genişletme veya maliyetli tarama çalışmasına gerek duyulmadığı açıklandı.

Kararın resmileşmesinin ardından Rockhampton Belediye Başkanı Tony Williams, hazırlıklara hemen başlanacağını duyurdu.