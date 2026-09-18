2032 Yaz Olimpiyatları'nda kürek ve kano yarışmaları timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri'nde yapılacak
2032 Brisbane Olimpiyatları kapsamında kürek ve kano yarışmalarının, tuzlu su timsahlarının doğal yaşam alanı olan Fitzroy Nehri'nde düzenlenecek olması spor dünyasında büyük endişe ve tartışmalara yol açtı. Güçlü akıntılar, taşkınlar ve timsah tehlikesi nedeniyle 500'den fazla sporcunun itirazlarına ve imza kampanyalarına rağmen Queensland Hükümeti ve uluslararası federasyonlar bağımsız testlerin ardından bölgeye resmi onay verirken, sporcuların güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusu henüz netlik kazanmadı.
2032 Yaz Olimpiyatları, spor tarihinin en sıra dışı ve tehlikeli mücadelelerinden birine sahne olmaya hazırlanıyor. Avustralya'daki Queensland Bölgesel Hükümeti, kürek ve kano yarışmalarının tuzlu su timsahlarının doğal yaşam alanı olan Fitzroy Nehri'nde yapılacağını resmi olarak onayladı.
FİTZROY NEHRİ'NDE KÜREK VE KANO YARIŞMALARI DÜZENLENECEK
Aylar süren tartışmaların ardından, Rockhampton'daki yarışma parkuruna yönelik uluslararası teknik incelemeler tamamlandı. Nehir yatağı, akıntılar, su seviyeleri, hava ve çevre koşullarının incelendiği bağımsız testler olumlu sonuçlandı.
Queensland Hükümet Başkanı David Crisafulli, eyalet parlamentosunda yaptığı açıklamada tartışmalı kararın kesinleştiğini belirtti. Uluslararası Kürek Federasyonu ve Kano Federasyonu da yapılan incelemelerin ardından bölgeye onay verdi.
SPOR DÜNYASI TEPKİ GÖSTERDİ
Planın ilk duyurulduğu Mart 2025'ten bu yana spor dünyasından büyük tepkiler yükseldi. Fitzroy Nehri'nin tehlikeli tuzlu su timsahlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra güçlü akıntılar, sık taşkınlar ve yüksek tortu oranları da ciddi endişe yaratıyordu.
Eski Avustralyalı Olimpiyat şampiyonu Drew Ginn'in de aralarında bulunduğu 500'den fazla sporcu, daha güvenli bir alternatif olması için imza toplayarak açık bir mektup yayınlamıştı. Ancak tüm itirazlara rağmen konum değiştirilmedi.
TİMSAHLAR NASIL UZAKLAŞTIRILACAK?
Sporcuların güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda henüz detaylı bir protokol açıklanmazken, yetkililer bölgede halihazırda uygulanan bir yönetim planına dikkat çekiyor. Buna göre, büyük boyutlu ve tehlikeli davranışlar sergileyen timsahlar yarışma öncesinde hedef gözetilerek uzaklaştırılacak.
Hükümet yetkilileri, 2,7 kilometrelik nehir bölümünün sekiz kulvarlı, 2000 metrelik uluslararası standartlardaki bir regatta parkuru için tamamen yeterli olduğunu vurguladı. Yapılan testler sonucunda nehirde herhangi bir genişletme veya maliyetli tarama çalışmasına gerek duyulmadığı açıklandı.
Kararın resmileşmesinin ardından Rockhampton Belediye Başkanı Tony Williams, hazırlıklara hemen başlanacağını duyurdu.