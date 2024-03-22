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Macron’dan boks şov! Putin’e karşı güçlü adam pozu işe yaramadı: İtalyan siyasetçi resmen ‘kadınsı’ dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini açıkladığı geçtiğimiz haftadan bu yana Batı Avrupa’nın “Putin’e karşı güçlü adamı” pozları kesmeye başlaması alay konusu oldu. İtalyan siyasetçi Roberto Menia, Macron’un Ukrayna’da barışı sağlayamayacağını belirtirken Fransız Başkan’ın “kadınsı” göründüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 15:20 Güncelleme 22 Mart 2024, 16:11
Macron’dan boks şov! Putin’e karşı güçlü adam pozu işe yaramadı: İtalyan siyasetçi resmen ‘kadınsı’ dedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un aslında erkek olduğuna ve cinsiyet değiştirdiğine yönelik iddialar dünya basınında konuşulmaya devam ederken bir Macron da "kadınsılığı" ile gündeme geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte MacronFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron

MACRON'DAN BOKS ŞOV

Macron'un boks eldivenleri ile kum torbasını yumruklarken verdiği poz tartışmalara yol açtı.

Fransa ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde Rusya Genel Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj olarak yorumlanan fotoğraf sosyal medyada çok konuşulmuş ve Macron'un Putin ile ringe çıkmaya hazırlandığı düşünülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"KASLARIN LENS Mİ?"

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Macron'un kol kaslarının fotoğrafta göründüğü gibi olmadığını iddia edip photoshop iması yaparken İtalyan bir siyasetçinin yorumu ile tartışma farklı bir noktaya taşındı.

İTALYAN SİYASETÇİ "KADINSI" DEDİ

İtalyan senatosu üyesi Roberto Menia, Macron'un NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermesine ilişkin önerisi tartışılırken "Barış, askeri müdahaleler varsayarak hatta genellikle oldukça kadınsı olduğu kanıtlanan biri tarafından kas gücü kullanarak bile sağlanamaz. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Menia'nın sözlerinin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Salı günü yaptığı ve Macron'un NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderebileceği yönündeki önerisine karşı olduğunu belirttiği konuşmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloniİtalya Başbakanı Giorgia Meloni

BİR HAFTADA "PUTİN'E KARŞI GÜÇLÜ ADAM" POZU

Geçtiğimiz hafta Ukranya'ya asker gönderme seçeneğini reddeden Macron, Batı'nın Ukrayna'da kara harekatına başlamasının "bir noktada" gerekli olabileceğini belirtmişti. Aynı Macron bu hafta ise kendisini Batı Avrupa'nın Putin'e karşı duran güçlü adamı olarak konumlandırmaya çalışıyor. Bu sebeple resmi fotoğrafçısı Sazig de la Moissonniere tarafından yayımlanan fotoğraflarda Fransız lider bir boks salonunda kum torbasına vurarak kaslarını geliştirmeye çalışırken görüldü.

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