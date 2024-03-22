Macron’dan boks şov! Putin’e karşı güçlü adam pozu işe yaramadı: İtalyan siyasetçi resmen ‘kadınsı’ dedi

İTALYAN SİYASETÇİ "KADINSI" DEDİ

İtalyan senatosu üyesi Roberto Menia, Macron'un NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermesine ilişkin önerisi tartışılırken "Barış, askeri müdahaleler varsayarak hatta genellikle oldukça kadınsı olduğu kanıtlanan biri tarafından kas gücü kullanarak bile sağlanamaz. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Menia'nın sözlerinin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Salı günü yaptığı ve Macron'un NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderebileceği yönündeki önerisine karşı olduğunu belirttiği konuşmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

BİR HAFTADA "PUTİN'E KARŞI GÜÇLÜ ADAM" POZU

Geçtiğimiz hafta Ukranya'ya asker gönderme seçeneğini reddeden Macron, Batı'nın Ukrayna'da kara harekatına başlamasının "bir noktada" gerekli olabileceğini belirtmişti. Aynı Macron bu hafta ise kendisini Batı Avrupa'nın Putin'e karşı duran güçlü adamı olarak konumlandırmaya çalışıyor. Bu sebeple resmi fotoğrafçısı Sazig de la Moissonniere tarafından yayımlanan fotoğraflarda Fransız lider bir boks salonunda kum torbasına vurarak kaslarını geliştirmeye çalışırken görüldü.