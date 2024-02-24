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Fransa'da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron'un katıldığı fuarda ortalık karıştı

Avrupa'da süren çiftçi isyanı büyüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katılmasıyla polis ve çiftçiler arasında arbede yaşanmaya başladı. "Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, "gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını" söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 13:15 Güncelleme 24 Şubat 2024, 13:32
Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı

Avrupa'da artan maliyetlere, enflasyona ve Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler protestolarını sürdürüyor.

MACRON'UN KATILDIĞI TOPLANTIDA ORTALIK KARIŞTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katılmasıyla polis ve çiftçiler arasında arbede yaşanmaya başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron'un fuara gelmesiyle onlarca çiftçi, güvenliği de geçerek etkinliğin yapıldığı alana girdi.

Öfkeli kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenliğin yetersiz kalması üzerine fuara özel polis birimleri intikal etti.

"MACRON ÇIKMAZSA BİZ ÇIKARIRIZ"
"Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, "gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını" belirtti.

Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı çiftçiler gözaltına alındı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da çiftçiler ile polis arasında arbede yaşandıFransa'da çiftçiler ile polis arasında arbede yaşandı

FUAR SAATİ ERTELENDİ
Eylem devam ettiği sürece fuarın bazı alanlarının halka kapalı olacağı duyuruldu. Organizatörleri ayrıca fuarın bugün halka açılış saatini erteledi.

Fuarı ziyaret etmeye gelen 2 bini aşkın kişi kapıda bekliyor.

Çiftçiler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ülkede yaşanan "tarım krizinin" farkına varıp buna çözüm üretmesini istiyor.

Fuarda konuşma yapan Macron, tarım krizinin bu fuarda birkaç saate çözülmeyeceğini ifade ederek, etkinliğin iyi geçmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin "gelir krizi" yaşadığını belirten Macron, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çiftçiler için taban fiyat belirleyeceklerini kaydetti.

Tarım sektörü sendikalarını 3 hafta sonra Elysee Sarayı'nda ağırlayacağını bildiren Macron, "Soulevements de la Terre" isimli çevreci topluluğu fuara davet ettiğine yönelik iddiayı sert bir dille yalanladı.

Macron, fuarda yaşanan arbede konusunda, insanların öfkesini ifade edebileceğini ancak şiddet uygulayamayacağını belirtti.

Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan başat etkinlik olarak biliniyor.

Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan geleneksel fuara, ülkenin cumhurbaşkanı da dahil önde gelen siyasiler katılım gösteriyor.

YOLLAR KAPATILMIŞTI
Fransa'da hükümetin ve AB'nin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, günlerce traktörleriyle Paris ve çevresindeki yolları trafiğe kapatmıştı.

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