Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı

Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı çiftçiler gözaltına alındı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Fransa'da çiftçiler ile polis arasında arbede yaşandı FUAR SAATİ ERTELENDİ

Eylem devam ettiği sürece fuarın bazı alanlarının halka kapalı olacağı duyuruldu. Organizatörleri ayrıca fuarın bugün halka açılış saatini erteledi.

Fuarı ziyaret etmeye gelen 2 bini aşkın kişi kapıda bekliyor. Çiftçiler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ülkede yaşanan "tarım krizinin" farkına varıp buna çözüm üretmesini istiyor. Fuarda konuşma yapan Macron, tarım krizinin bu fuarda birkaç saate çözülmeyeceğini ifade ederek, etkinliğin iyi geçmesi gerektiğini söyledi. Çiftçilerin "gelir krizi" yaşadığını belirten Macron, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çiftçiler için taban fiyat belirleyeceklerini kaydetti. Tarım sektörü sendikalarını 3 hafta sonra Elysee Sarayı'nda ağırlayacağını bildiren Macron, "Soulevements de la Terre" isimli çevreci topluluğu fuara davet ettiğine yönelik iddiayı sert bir dille yalanladı. Macron, fuarda yaşanan arbede konusunda, insanların öfkesini ifade edebileceğini ancak şiddet uygulayamayacağını belirtti. Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan başat etkinlik olarak biliniyor. Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan geleneksel fuara, ülkenin cumhurbaşkanı da dahil önde gelen siyasiler katılım gösteriyor.