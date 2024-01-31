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Japonya'nın ardından adres Güney Kore! ABD uçağı denize düştü: 1 içindeki 3. kaza

ABD Hava Kuvvetleri, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında denize düştüğünü bildirdi. Uçuş sırasında acil durum meydana geldiği belirtilirken pilotun uçaktan sağ çıktığı öğrenildi. Son kaza ile bir yıl içinde ABD'ye ait üç savaş uçağının düştüğü kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 12:31 Güncelleme 31 Ocak 2024, 12:32
Japonya’nın ardından adres Güney Kore! ABD uçağı denize düştü: 1 içindeki 3. kaza

Güney Kore'de konuşlu olan ABD Hava Kuvvetleri birimi, bir ABD F-16 savaş uçağının çarşamba günü Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında denize düştüğünü bildirdi.

ABD UÇAĞI GÜNEY KORE'DE DÜŞTÜ

ABD Hava Kuvvetleri biriminden yapılan açıklamada, 8'inci Savaş Kanadı'na tahsis edilen F-16 Savaşan Şahin'in deniz üzerinde "uçuş sırasında acil durum" yaşadığı ve düştüğü belirtildi.

Güvenli bir şekilde uçaktan atlayan ve yaklaşık bir saat sonra kurtarılan pilotun bilinci yerinde ve değerlendirme için tıbbi bir tesise nakledildi.

8'inci Savaş Kanadı komutanı Albay Matthew Gaetke, pilotun kurtarılmasında ABD ordusuyla birlikte çalışan Güney Koreli kurtarma ekiplerine teşekkür etti ve odak noktasının artık uçağı bulup kurtarmak olduğunu söyledi.

BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KAZA

Kasım ayında ise Japonya'da meydana gelen kazada Osprey tipi bir askeri uçak, Yakushima Adası açıklarına düşmüş ve 8 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Japonya'daki kazanın ardından ABD ordusu dünya genelindeki Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Bugün meydana gelen kaza ile ABD'de bir yıl içinde düşen askeri uçak sayısı 3'e çıktı.

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