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Rusya'da uçak kazası! Belgorod'da askeri nakliye uçağı düştü... Ukraynalı askeri esirler içindeydi!

Son dakika haberleri... Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada uçakta 65'i esir takası öncesinde Belgorod'a götürülen Ukraynalı askerler olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kaza ile ilgili “Bu oldukça yeni bir bilgi, şimdi onunla ilgileneceğiz. Henüz bir şey söyleyemem." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 12:21 Güncelleme 24 Ocak 2024, 13:50
Rusya’da uçak kazası! Belgorod’da askeri nakliye uçağı düştü... Ukraynalı askeri esirler içindeydi!

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı düştü.

UÇAKTA UKRAYNALI ESİRLER Mİ VARDI?

Rus basınında çıkan haberlerde uçakta 74 kişinin bulunduğu ve bu kişilerden 65'inin esir takası öncesinde Belgorod'a götürülen Ukraynalı askerler olduğu belirtildi. CNN International ise Ukraynalı esir iddiasının henüz doğrulanamadığını belirtti.

PESKOV: HENÜZ BİR ŞEY SÖYLEYEMEM

Kremlin, kaza hakkında yorum yapmaktan kaçınırken Sözcü Dmitry Peskov, "Bu oldukça yeni bir bilgi, şimdi onunla ilgileneceğiz. Henüz bir şey söyleyemem." şeklinde konuştu.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazayla ilgili "Bir soruşturma ekibi ve Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları şu anda olay yerinde çalışıyor. Çalışma programımı değiştirip bölgeye gittim. Tüm ayrıntılar daha sonra." şeklinde açıklama yaptı.

Gladkov, "olayın" Belgorod Şehri'nin kuzeydoğusundaki Belgorod bölgesinin Korochansky bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Rusya'ya ait uçağın düştüğü anlar kamerada!

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, "24 Ocak günü Moskova saatiyle 11.00 sularında bir IL-76 uçağı Belgorod bölgesinde düşmüş olup, uçakta Ukrayna tarafı ile takas için Belgorod bölgesine nakledilen 65 esir Ukrayna askeriyle uçağın 6 mürettebatı ve 3 refakatçinin bulunduğu bilinmektedir" denildi.

2. PRIGOJIN VAKASI MI?
Uçakta 65 Ukraynalı askeri esirin olması akıllara 2. Prigojin vakası mı sorusunu getirdi.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin 23 Ağustos 2023'te için de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu ölmüştü.

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