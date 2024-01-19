CANLI TAKİP | Batı Şeria’da siyonist abluka devam ediyor! Katil ordusu mezarları açtığını kabul etti! DSÖ duyurdu: Neredeyse hiç temiz su yok!

Ghebreyesus, "(Gazze için) Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.
09:45 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin ağır yaralandığını bildirdi.
09:39 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaklaşık iki gün sürdürdüğü baskında bir Filistinliyi daha öldürdü.
04:49 İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine hava ve karadan düzenlediği saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
04:32 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ve istikrarın olmayacağını söyledi.
04:02 Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkına yardım Yemen'e yönelik ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak silahlı deniz kuvvetlerimiz, Aden Körfezi'ndeki ADB gemisi Kim Ranger'i hedef almıştır." sözlerine yer verdi.
02:15 TürkKızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesini taşıyacak olan 3'üncü gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.
Bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birliğiyle temin edilen 6 ambulans, su arıtma sistemi, gıda ve hijyen kolisi, içme suyu, çadır, battaniye, bebek bezi, ilaç ile medikalden oluşan yardım malzemeleri, 'NINA M' adlı gemiye yüklendi. Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi seferine başladı.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde el-Kazımi, ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail güçleri, Han Yunus'ta el-Emel Hastanesi çevresine de yoğun top atışlarına devam ederken, şehir merkezini de çok sayıda hava saldırısı ve top atışlarıyla hedef aldı.
Haberde, yerel kaynakların, İsrail güçlerinin Han Yunus'un güneyindeki Kayzan en-Naccar bölgesine beyaz fosfor bombası attığını, Refah'ın doğusundaki Şehit Ebu Yusuf en-Naccar Hastanesi yakınlarına da saldırlar düzenlediğini doğruladığı aktarıldı.