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CANLI TAKİP | Batı Şeria’da siyonist abluka devam ediyor! Katil ordusu mezarları açtığını kabul etti! DSÖ duyurdu: Neredeyse hiç temiz su yok!

Terör devleti İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaklaşık iki gün sürdürdüğü baskınlarına devam ediyor. Gazze’de işlenmedik savaş suçu bırakmayan İsrail’in bazı mezarları açarak, organ hırsızlığı yaptığı gündeme gelmişti.Katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğruladı. Soykırım ordusu, Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için bunu yaptığını iddia etti.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 11:32 Güncelleme 19 Ocak 2024, 11:59
CANLI TAKİP | Batı Şeria’da siyonist abluka devam ediyor! Katil ordusu mezarları açtığını kabul etti! DSÖ duyurdu: Neredeyse hiç temiz su yok!

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaklaşık iki gün sürdürdüğü baskınlarına devam ediyor. Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda 17 Ocak'tan bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi.

Elde edilen son verilere göre; işgal ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 bin konutu yerle bir ettiği belirlendi.

Ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde en az 173 kadın ve çocuk öldürdüğü gün yüzüne çıktı. Öte yandan Gazze'de sağlık hizmeti verilemediği için 60 bin hamile kadın ile ilaç eksikliği nedeniyle 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

MEZARLIKLARI TALAN ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki düzenlediği saldırıların ardından hastane bahçesine kazılan toplu mezarları açtığı ve mezarlıkları tahrip ettiği, bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görülmüştü. İşgal ordusunun hedefinin organ hırsızlığı olduğu iddia edilmişti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını itiraf etti. Siyonist yönetim, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı ise belgelendi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürüldü.

"NEREDEYSE HİÇ TEMİZ SU YOK"
10:52 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var." ifadelerini kullandı.

Nedeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "(Gazze için) Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.

09:45 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin ağır yaralandığını bildirdi.

09:39 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaklaşık iki gün sürdürdüğü baskında bir Filistinliyi daha öldürdü.

04:49 İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine hava ve karadan düzenlediği saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

04:32 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ve istikrarın olmayacağını söyledi.

04:02 Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkına yardım Yemen'e yönelik ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak silahlı deniz kuvvetlerimiz, Aden Körfezi'ndeki ADB gemisi Kim Ranger'i hedef almıştır." sözlerine yer verdi.

02:15 TürkKızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesini taşıyacak olan 3'üncü gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.

Bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birliğiyle temin edilen 6 ambulans, su arıtma sistemi, gıda ve hijyen kolisi, içme suyu, çadır, battaniye, bebek bezi, ilaç ile medikalden oluşan yardım malzemeleri, 'NINA M' adlı gemiye yüklendi. Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi seferine başladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde el-Kazımi, ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Han Yunus'ta el-Emel Hastanesi çevresine de yoğun top atışlarına devam ederken, şehir merkezini de çok sayıda hava saldırısı ve top atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, yerel kaynakların, İsrail güçlerinin Han Yunus'un güneyindeki Kayzan en-Naccar bölgesine beyaz fosfor bombası attığını, Refah'ın doğusundaki Şehit Ebu Yusuf en-Naccar Hastanesi yakınlarına da saldırlar düzenlediğini doğruladığı aktarıldı.

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