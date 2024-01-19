CANLI TAKİP | Batı Şeria’da siyonist abluka devam ediyor! Katil ordusu mezarları açtığını kabul etti! DSÖ duyurdu: Neredeyse hiç temiz su yok!

MEZARLIKLARI TALAN ETMİŞTİ Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki düzenlediği saldırıların ardından hastane bahçesine kazılan toplu mezarları açtığı ve mezarlıkları tahrip ettiği, bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görülmüştü. İşgal ordusunun hedefinin organ hırsızlığı olduğu iddia edilmişti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını itiraf etti. Siyonist yönetim, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı ise belgelendi.