Katil Netanyahu’dan skandal açıklama: Lahey kararı Gazze’deki saldırıları durdurmayacak





Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, UAD'de İsrail aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına" işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz." dedi.

"Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek." ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi.