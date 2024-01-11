Epstein skandalında Türkiye ayağı! Kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat’ın parmağı var mı? Adnan Oktar bağına dikkat

EPSTEIN SKANDALININ TÜRKİYE AYAĞI: KİM BU REFİA BANU KÜÇÜKKÖYLÜ VE TURABİ FIRAT? Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını Epstein skandalının Türkiye ayağında iki isim ön plana çıktı. Bu isimler Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat . Refia Banu Küçükköylü'nün adı Prens Andrew'in tecavüz ettiği Virginia Roberts Giuffre'nin açtığı davada geçtiği gözlemlendi. Giuffre, Küçükköylü'nin Epstein şebekesinde önemli bir isim olduğu öne sürüyor. Refia Banu Küçükköylü'nün ismi Epstein'ın "Lolita Express'' isimli özel Boeing 727 uçağındaki yolcu kayıtlarında da yer alıyor.

Virginia Roberts Giuffre ve Refia Banu Küçükköylü 'nün "Lolita Express''te defalarca birlikte uçtuğu söyleniyor. Sapkın Epstein'ın mahkeme kayıtlarında yer alan ve ilk olarak pilot Nadya Marçinko'nun ifadesinde adı geçen Küçükköylü, Türkiye'de "Luxe Proje & Gayrimenkul" adıyla vergi kaydı olan bir firma sahibi bu firma aynı zamanda ABD'de de faaliyet gösteriyor.

Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.

BILL CLINTON'UN 1999'DAKİ 'DEPREM' ZİYARETİ VE KAYBOLAN ÇOCUKLARI Kan donduran iddialar sonrası akıllara ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın 1999 depremi sonrası Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve bu ziyaret sonrası kaybolan çocuklar geldi. Bill Clinton'ın deprem bölgesini ziyaretinden hemen sonra kaybolan çocukların, Marçinko'nun "Türkiye'den çocuk kaçırdık" itirafıyla eş güdümlü olması ve iki ismin de adının Epstein davasında geçmesi kafalarda soru işareti bıraktı.





Gelelim Turabi Fırat'a...



Epstein'ın özel uçağına binen bir diğer Türk vatandaşı Turabi Fırat'ın da o tarihlerde ABD'de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor.



Bu kişinin iş amaçlı olarak Epstein'in uçağına bindiği tahmin ediliyor.



Fırat'ın Epstein ile ABD'de aynı bölgede yaşadığı, aslen Muş Vartolu olduğu ve Karlıova Lisesi mezunu olduğu biliniyor.





KAYIP ÇOCUKLARDA KÜÇÜKKÖYLÜ VE FIRAT'IN PARMAĞI VAR MI?

Tam da bu noktada "1999 depremindeki kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat'ın parmağı var mı?", "Çocukların kaçırılmasına bu iki isim mi aracı oldu?" soruları önem kazandı.







ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE DİKKAT! YÖNTEMLER AYNI...

Epstein davasının Türkiye ayağında dikkat çekilmesi gereken unsurlardan biri de Adnan Oktar.



Refia Banu Küçükköylü'nün Türkiye 3. güzeli seçildikten sonra Adnan Oktar ve çevresiyle temas halinde olduğu söyleniyor.



MOSSAD, CIA ve FETÖ ile dirsek temasında bulunan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yurt dışına binlerce kaset götürdüğü, Epstein şebekesinin çocukları ve kadınları kandırma yöntemi ile Adnan Oktar çetesinin yöntemlerinin birbirine çok benzediği gözlemlendi.