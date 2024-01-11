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Epstein skandalında Türkiye ayağı! Kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat'ın parmağı var mı? Adnan Oktar bağına dikkat

Siyonist lobi ve emperyal çetenin iğrençliklerle bezeli sapkın yüzü tüm dünyayı sarstı. Jeffrey Epstein'ın davasında açıklanan dosyalar büyük yankı uyandırdı. Epstein skandalının Türkiye ayağında Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat isimleri ön plana çıkarken Küçükköylü'nün Epstein şebekesinde önemli bir yer tuttuğu, "Lolita Express''in müdavimlerinden olduğu belgelendi. Tam da bu noktada 99 depremindeki kayıp çocuklarda Küçükköylü ve Fırat'ın parmağı var mı? sorusu önem kazandı. Öte yandan Epstein davasının Türkiye ayağında dikkat çekilmesi gereken unsurlardan biri de Adnan Oktar... Refia Banu Küçükköylü'nün Adnan Oktar ve çevresiyle temas halinde olduğu söyleniyor. Epstein şebekesi ve Adnan Oktar çetesinin sapkın yöntem ve şantaja dayalı kasetçilikte aynı çizgide ilerlemesi çarpıcı bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 12:45 Güncelleme 11 Ocak 2024, 13:18
Epstein skandalında Türkiye ayağı! Kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat’ın parmağı var mı? Adnan Oktar bağına dikkat

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein'ın davasında açıklanan dosyalar küresel çete ve siyonist lobinin iğrençliklerle bezeli sapkın yüzünü bir kez daha açık etti.

Açığa çıkan dosyalar, Epstein'in fuhuş ağına, Ghislaine Maxwell, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'i savunması planlanan avukat Alan Dershowitz, modellik ajansı sahibi Jean Luc Brunel, Prens Andrew, bilim insanı Stephen Hawking ve birçok ünlü ismin ortak olduğunu gösteriyor.



TATLI SU SOLCULARININ KANAAT ÖNDERİ AZILI TÜRKİYE DÜŞMANI LİSTEDE
Cihangir'deki tatlı su solcularının kanaat önderi, azılı Türkiye ve milli irade düşmanı, 'Gezi' ihaneti, PKK ve FETÖ'cülere verdiği destekle ön plana çıkan Noam Chomsky de listede yer alıyor.

EPSTEİN'İN MOSSAD AJANI OLDUĞU İDDİASI: BİLGİ TOPLADI, ŞANTAJ UYGULADI
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın Mossad ajanı olduğuna dair iddialar da mevcut.



RT International'a 2020'de konuşan eski İsrail istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe, Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell ve Epstein'in İsrail ajanları olduğunu ve bu skandalların hepsinin Mossad'ın bilgi toplaması ve ünlü isimlere şantaj uygulaması için yapıldığını iddia etmişti.



ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI HER ŞEYİ BİLİYOR!
Menashe ayrıca, Prens Andrew'un ünlü isimleri Epstein'e getirmek için kandırılıp kullanıldığını öne sürmenin yanı sıra eski İsrail Başbakanı Barak'ın olaylardan haberdar olduğunu da ileri sürmüştü.

Eski Çalışma Bakanı Alexander Acosta'nın, Epstein'in istihbarat için çalıştığını söylediğini anımsatan Ben-Menashe, bu istihbaratın İsrail için olduğunu belirtmişti. Ben-Menashe son olarak, kendisinin daha önce Epstein'in kaldığı tesiste bulunduğunu ve orada birinin kendini öldürmesinin imkansıza yakın olduğunu öne sürmüştü.



EPSTEIN SKANDALININ TÜRKİYE AYAĞI: KİM BU REFİA BANU KÜÇÜKKÖYLÜ VE TURABİ FIRAT?
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını Epstein skandalının Türkiye ayağında iki isim ön plana çıktı. Bu isimler Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat.

Fotoğrafta: Virginia Roberts Giuffre


Refia Banu Küçükköylü'nün adı Prens Andrew'in tecavüz ettiği Virginia Roberts Giuffre'nin açtığı davada geçtiği gözlemlendi.



Giuffre, Küçükköylü'nin Epstein şebekesinde önemli bir isim olduğu öne sürüyor. Refia Banu Küçükköylü'nün ismi Epstein'ın "Lolita Express'' isimli özel Boeing 727 uçağındaki yolcu kayıtlarında da yer alıyor.



Virginia Roberts Giuffre ve Refia Banu Küçükköylü'nün "Lolita Express''te defalarca birlikte uçtuğu söyleniyor.

Sapkın Epstein'ın mahkeme kayıtlarında yer alan ve ilk olarak pilot Nadya Marçinko'nun ifadesinde adı geçen Küçükköylü, Türkiye'de "Luxe Proje & Gayrimenkul" adıyla vergi kaydı olan bir firma sahibi bu firma aynı zamanda ABD'de de faaliyet gösteriyor.




Ayrıca, Refia Banu Küçükköylü'nün 1991 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katıldığı biliniyor.



"KÜLTÜR DÜZEYİ STANDARTLARIN ÜZERİNDE"
O tarihte bir gazetede Küçükköylü ile ilgili çıkan haberde 'kültür düzeyinin standartların üzerinde', '5 dil biliyor' ifadeleri yer alıyor.


1991 tarihli güzellik yarışmasından bir kare

Refia Banu Küçükköylü, Epstein davasında Jane Doe 102 takma ismini kullandığı gözlemlendi.



MARÇİNKO'NUN 'TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRDIK' SÖZLERİ VE BANU KÜÇÜKKÖYLÜ...
Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko'nun 13 Nisan 2010'da alınan ifadesine göre; Epstein'in Fransız ortağı Jan Luc Brunel'in Türkiye'den kız çocuklarını getirdiğinde yanında Refia Banu Küçükköylü'nün de olduğunu beyan ediyor.

Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.



BILL CLINTON'UN 1999'DAKİ 'DEPREM' ZİYARETİ VE KAYBOLAN ÇOCUKLARI
Kan donduran iddialar sonrası akıllara ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın 1999 depremi sonrası Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve bu ziyaret sonrası kaybolan çocuklar geldi.

Bill Clinton'ın deprem bölgesini ziyaretinden hemen sonra kaybolan çocukların, Marçinko'nun "Türkiye'den çocuk kaçırdık" itirafıyla eş güdümlü olması ve iki ismin de adının Epstein davasında geçmesi kafalarda soru işareti bıraktı.



Gelelim Turabi Fırat'a...

Epstein'ın özel uçağına binen bir diğer Türk vatandaşı Turabi Fırat'ın da o tarihlerde ABD'de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor.

Bu kişinin iş amaçlı olarak Epstein'in uçağına bindiği tahmin ediliyor.

Fırat'ın Epstein ile ABD'de aynı bölgede yaşadığı, aslen Muş Vartolu olduğu ve Karlıova Lisesi mezunu olduğu biliniyor.


KAYIP ÇOCUKLARDA KÜÇÜKKÖYLÜ VE FIRAT'IN PARMAĞI VAR MI?
Tam da bu noktada "1999 depremindeki kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat'ın parmağı var mı?", "Çocukların kaçırılmasına bu iki isim mi aracı oldu?" soruları önem kazandı.




ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE DİKKAT! YÖNTEMLER AYNI...
Epstein davasının Türkiye ayağında dikkat çekilmesi gereken unsurlardan biri de Adnan Oktar.

Refia Banu Küçükköylü'nün Türkiye 3. güzeli seçildikten sonra Adnan Oktar ve çevresiyle temas halinde olduğu söyleniyor.

MOSSAD, CIA ve FETÖ ile dirsek temasında bulunan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yurt dışına binlerce kaset götürdüğü, Epstein şebekesinin çocukları ve kadınları kandırma yöntemi ile Adnan Oktar çetesinin yöntemlerinin birbirine çok benzediği gözlemlendi.

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Casper
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