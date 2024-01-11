Epstein skandalında Türkiye ayağı! Kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat’ın parmağı var mı? Adnan Oktar bağına dikkat

Virginia Roberts Giuffre ve Refia Banu Küçükköylü'nün "Lolita Express''te defalarca birlikte uçtuğu söyleniyor.
Sapkın Epstein'ın mahkeme kayıtlarında yer alan ve ilk olarak pilot Nadya Marçinko'nun ifadesinde adı geçen Küçükköylü, Türkiye'de "Luxe Proje & Gayrimenkul" adıyla vergi kaydı olan bir firma sahibi bu firma aynı zamanda ABD'de de faaliyet gösteriyor.
Ayrıca, Refia Banu Küçükköylü'nün 1991 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katıldığı biliniyor.
"KÜLTÜR DÜZEYİ STANDARTLARIN ÜZERİNDE"
O tarihte bir gazetede Küçükköylü ile ilgili çıkan haberde 'kültür düzeyinin standartların üzerinde', '5 dil biliyor' ifadeleri yer alıyor.
1991 tarihli güzellik yarışmasından bir kare
Refia Banu Küçükköylü, Epstein davasında Jane Doe 102 takma ismini kullandığı gözlemlendi.
MARÇİNKO'NUN 'TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRDIK' SÖZLERİ VE BANU KÜÇÜKKÖYLÜ...
Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko'nun 13 Nisan 2010'da alınan ifadesine göre; Epstein'in Fransız ortağı Jan Luc Brunel'in Türkiye'den kız çocuklarını getirdiğinde yanında Refia Banu Küçükköylü'nün de olduğunu beyan ediyor.
Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.
BILL CLINTON'UN 1999'DAKİ 'DEPREM' ZİYARETİ VE KAYBOLAN ÇOCUKLARI
Kan donduran iddialar sonrası akıllara ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın 1999 depremi sonrası Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve bu ziyaret sonrası kaybolan çocuklar geldi.
Bill Clinton'ın deprem bölgesini ziyaretinden hemen sonra kaybolan çocukların, Marçinko'nun "Türkiye'den çocuk kaçırdık" itirafıyla eş güdümlü olması ve iki ismin de adının Epstein davasında geçmesi kafalarda soru işareti bıraktı.
Gelelim Turabi Fırat'a...
Epstein'ın özel uçağına binen bir diğer Türk vatandaşı Turabi Fırat'ın da o tarihlerde ABD'de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor.
Bu kişinin iş amaçlı olarak Epstein'in uçağına bindiği tahmin ediliyor.
Fırat'ın Epstein ile ABD'de aynı bölgede yaşadığı, aslen Muş Vartolu olduğu ve Karlıova Lisesi mezunu olduğu biliniyor.
KAYIP ÇOCUKLARDA KÜÇÜKKÖYLÜ VE FIRAT'IN PARMAĞI VAR MI?
Tam da bu noktada "1999 depremindeki kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat'ın parmağı var mı?", "Çocukların kaçırılmasına bu iki isim mi aracı oldu?" soruları önem kazandı.
ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE DİKKAT! YÖNTEMLER AYNI...
Epstein davasının Türkiye ayağında dikkat çekilmesi gereken unsurlardan biri de Adnan Oktar.
Refia Banu Küçükköylü'nün Türkiye 3. güzeli seçildikten sonra Adnan Oktar ve çevresiyle temas halinde olduğu söyleniyor.
MOSSAD, CIA ve FETÖ ile dirsek temasında bulunan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yurt dışına binlerce kaset götürdüğü, Epstein şebekesinin çocukları ve kadınları kandırma yöntemi ile Adnan Oktar çetesinin yöntemlerinin birbirine çok benzediği gözlemlendi.