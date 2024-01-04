Son dakika: Kasım Süleymani’yi anma töreni kana bulanmıştı! İran’daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

İRAN ÖLÜ SAYISINI REVİZE ETTİ İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, Kirman'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının revize edildiğini açıkladı. Miadfer yaptığı açıklamada, "Adli tıp incelemelerinin sonunda, cesetlerin parçalanmış olması nedeniyle sayılarda değişiklik olmuştur. Yapılan adli tıp incelemelerinde ölü sayısının 84 olduğu belirlendi. Yaralı sayısı 284'e yükselirken, 195 yaralının tedavisi ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY: BU FELAKETİN KARŞILIĞI ÇOK SERT OLACAK İran Dini Lideri Ali Hamaney'den, Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından ilk açıklama geldi. Hameney, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "İran milletinin kötü ve cani düşmanları, bir kez daha felaket oluşturdular ve çok sayıda insanımızı öldürdüler. Taş yürekli katiller, halkın Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret etme sevgisine ve coşkusuna dayanamadılar. Süleymani'nin askerlerinin onların alçaklıklarına ve cinayetlerine tahammül etmeyeceklerini bilsinler. Katiller, şu andan itibaren kesin hedefimizin hem masumların kanına bulanmış elleri hem de onları bu hataya sürükleyen yozlaşmış ve fesat beyinleri ezmek ve adil bir şekilde cezalandırmak olduğunu bilsinler. Bu felaketin karşılığı çok sert olacaktır" ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN İNTİKAM YEMİNİ



İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran'da düzenlenen terör saldırısının ardından bildiri yayımlandı.

Saldırının kınandığı bildiride, "Kirman şehrinde İslami Direnişin şehidi olan Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yıldönümünde gerçekleşen terör saldırısı, ülkenin dört bir yanından gelerek onun mezarı başında toplanan çok sayıda İranlı sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, saldırının ülkede güvensizlik oluşturmak amacıyla yapıldığı kaydedilirken, "Bu terör saldırısı, İran milletinden özellikle de Süleymani'ye gönülden bağlı cesur genç İran neslinden intikam almayı amaçlamıştır. Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" denildi.