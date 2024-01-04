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Son dakika: Kasım Süleymani'yi anma töreni kana bulanmıştı! İran'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Son dakika haberleri... İran resmi haber ajansı IRNA, Kirman'daki patlamanın intihar saldırısı olduğunu bildirdi. Kirman kentindeki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 18:04 Güncelleme 04 Ocak 2024, 19:49
Son dakika: Kasım Süleymani’yi anma töreni kana bulanmıştı! İran’daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamanın intihar saldırısı olduğu bildirildi.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan bilgili kaynak, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemelerde ilk patlamanın kesin olarak bir canlı bombanın saldırısı sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.

Güvenlik kameraları dahil olmak üzere olayla ilgili tüm delillerin incelendiğini aktaran söz konusu kaynak, "İlk olaydaki canlı bomba, patlama sonucu vücudu tamamen parçalanmış bir erkekti. Canlı bombanın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor." dedi.

Kaynak, ikinci patlamanın da incelendiğini ve onun da intihar saldırısı olması ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Gelen son dakika haberine göre İran'in Kirman kentindeki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

İran'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi!

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İRAN ÖLÜ SAYISINI REVİZE ETTİ
İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, Kirman'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının revize edildiğini açıkladı. Miadfer yaptığı açıklamada, "Adli tıp incelemelerinin sonunda, cesetlerin parçalanmış olması nedeniyle sayılarda değişiklik olmuştur. Yapılan adli tıp incelemelerinde ölü sayısının 84 olduğu belirlendi. Yaralı sayısı 284'e yükselirken, 195 yaralının tedavisi ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

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İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY: BU FELAKETİN KARŞILIĞI ÇOK SERT OLACAK
İran Dini Lideri Ali Hamaney'den, Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından ilk açıklama geldi. Hameney, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "İran milletinin kötü ve cani düşmanları, bir kez daha felaket oluşturdular ve çok sayıda insanımızı öldürdüler. Taş yürekli katiller, halkın Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret etme sevgisine ve coşkusuna dayanamadılar. Süleymani'nin askerlerinin onların alçaklıklarına ve cinayetlerine tahammül etmeyeceklerini bilsinler. Katiller, şu andan itibaren kesin hedefimizin hem masumların kanına bulanmış elleri hem de onları bu hataya sürükleyen yozlaşmış ve fesat beyinleri ezmek ve adil bir şekilde cezalandırmak olduğunu bilsinler. Bu felaketin karşılığı çok sert olacaktır" ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN İNTİKAM YEMİNİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran'da düzenlenen terör saldırısının ardından bildiri yayımlandı.

Saldırının kınandığı bildiride, "Kirman şehrinde İslami Direnişin şehidi olan Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yıldönümünde gerçekleşen terör saldırısı, ülkenin dört bir yanından gelerek onun mezarı başında toplanan çok sayıda İranlı sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, saldırının ülkede güvensizlik oluşturmak amacıyla yapıldığı kaydedilirken, "Bu terör saldırısı, İran milletinden özellikle de Süleymani'ye gönülden bağlı cesur genç İran neslinden intikam almayı amaçlamıştır. Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" denildi.

Bildiride, "Korkak düşman şunu bilmelidir ki, Kasım Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş, İslam düşmanlarına karşı direnmek ve mücadele etmek için güçlü bir direniş ve birlik olma ruhu ortaya koymuştur. Bu ateş hiçbir zaman sönmeyecek ve dünden daha güçlü bir şekilde düşmanın kötü niyetlerini ve hesaplarını bozacaktır" ifadeleri yer aldı.

"Kirman'da yaşanan korkunç terör saldırısı, bir kez daha düşman için şehit Süleymani'nin canlı Süleymani'den daha tehlikeli olduğunu göstermiştir" ifadeleri kullanılan bildiride, "Düşman İran milletinden ve direniş efsanesinden aldığı yenilgileri hiçbir zaman telafi edemeyecek. Kasım Süleymani'nin mezarı başında dökülen bu temiz kanlar, şüphesiz Süleymani mektebine yeni bir enerji vererek suçluların kesin ve adil bir şekilde cezalandırılmaları yolunda Süleymani'nin takipçilerini daha da güçlendirecektir" denildi.

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