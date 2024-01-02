Soykırım ordusu çözülüyor! Kassam Tugaylarının köşeye sıkıştırdığı İsrail askerleri çığlık çığlığa ağladı

Soykırım ordusu 27 Ekim'de kara saldırısı düzenlediği Gazze 'de hezimete uğramaya devam ediyor. Kassam Tugaylarının direnişi karşısında neye uğradığını şaşıran, saldırıların yapıldığı noktaları bile tespit etmekte zorlanan soykırım ordusundan gelen yeni görüntüler, terör devleti İsrail 'in içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

KASSAM TUGAYLARI KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Sputnik Arabic, resmi bir İsrail kanalının el Kassam Tugaylarının Beyt Hanun'da soykırımcı İsrail askerlerini sıkıştırdığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde soykırım askerlerinin çatışmanın ortasında ağlayıp çığlık attığı sahneler gündeme bomba gibi düştü.

SOYKIRIM ORDUSU ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA AĞLADI

Görüntülerin el Kassam Tugaylarının saldırısı karşısında soykırımcı İsrail askerlerinin çığlık çığlığa ağladığı anlara ilişkin görüntülerin Beyt Hanun'da, soykırım ordusunun barikat kurduğu bir evde çekildiği bildirildi.

"DAYANAMIYORUM HEPİMİZ ÖLECEĞİZ"

Soykırımcı askerlerin çığlıklarının yanı sıra bir askerin "Buna dayanamıyorum. Ölüyorum. Elimi hissedemiyorum. Hepimiz öleceğiz." şeklinde bağırdığı duyuldu.

7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenleyerek terör devleti İsrail'e hayatının şokunu yaşatan el Kassam Tugayları, kara mücadelesinde de soykırım ordusunu hezimete uğratmaya devam ediyor. Soykırım ordusu komutanları İsrail basınına el Kassam Tugaylarının nereden saldırdığını dahi çoğu kez anlamadıklarını söylemişti.

KASSAM TUGAYLARI 4 GÜNDE 71 SİYONİST ARACI İMHA ETTİ

El Kassam Tugayları ise her gün imha ettikleri siyonist tanklarının ve soykırımcı İsrail askerlerinin sayısını anbean Telegram hesaplarından paylaşıyor. El Kassam Tugayları'dan dün yapılan açıklamada, son dört gün içinde soykırım ordusuna ait 71 aracın kısmen veya tamamen imha edildiği bildirildi. 16 soykırımcı askeri öldürdüklerini ve onlarca askeri ise yaraladıklarını belirten el Kassam Tugayları, 42 askerî görev yaptıklarını bildirdi.

SOYKIRIMCININ İHA'LARINA DA HELİKOPTERLERİNE DE AF YOK

Ayrıca, iki keski nişancı operasyonu düzenlediklerini ve bir helikopteri hedef aldıklarını belirten el Kassam Tugayları, iki keşif uçağı düşürerek bir İHA'yı ele geçirdiklerini, ayrıca, soykırımcıların karargah ve komuta odalarını da imha ettiklerini bildirdi. Soykırımcı İsrail ordusu ise dün akşam bir askerlerinin öldürüldüğünü ve Gazze'ye kara operasyonlarının başladığı 27 Ekim'den bu yana 171 asker ve subayın öldürüldüğünü duyurdu.