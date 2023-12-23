CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’in hedefi mülteci kampları! Gazze’de bombardıman sürüyor: Batı Şeria saldırı altında

Soykırımcı İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı ve Han Yunus başta olmak üzere Gazze'de ölümcül bombardımanını sürdürüyor. BM Güvenlik Konseyi ise Filistinlilerin gıda ve diğer kritik malzemelere erişiminin engellenmesi dolayısıyla Gazze'de kıtlığın baş gösterdiği konusunda uyarıda bulundu.

10 BİN ÇOCUĞUN HAYATI TEHLİKEDE

BM Çocuk Fonu, Gazze'de beş yaşın altındaki en az 10 bin çocuğun "hayatı tehdit eden" yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirtirken BM raporuna göre Gazze'de öldürülen 20 bin 57 kişinin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09.05 Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila köyünü hedef aldı. El Cezire saldırının İsrail ordusunun Cuma günü İsrail-Lübnan sınırında açılan ateş sonrasında bir askerinin öldürüldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını açıklamasının ardından geldiğini bildirdi.

07.30 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da şafak baskını düzenledi. Zırhlı araçlar ve buldozerlerle Batı Şeria'ya saldıran soykırımcı İsrail, Cenin'de ve yakındaki diğer mülteci kamplarında Filistinli gençlerle çatıştı. Terör devleti İsrail, Beytüllahim şehri yakınlarındaki Dheisheh, güneyde El Halil şehri ve Yatta kasabası, Cenin şehri ve Cenin mülteci kampı, Beita kasabası ve Nablus'un güneyindeki Qaryut köyü, Eriha şehri ve Ain Sultan ve Aqbat Jabr mülteci kamplarına saldırdı.

03:44 Hamas: İsrail Savunma Bakanı'nın direniş liderleriyle ilgili açıklaması içi boş bir tehdit

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.