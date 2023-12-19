İsviçre tribüne düştü! Dünyanın merkezinde Türkiye var | Wall Street Journal roman gibi anlattı: Tenha bir pist, silahsız bir Türk istihbarat şefi…

Ukrayna Savaşı'nın hemen ardından 27 Nisan 2022'de Türkiye'de yapılan ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takası yeniden gündeme geldi. ABD gazetesi Wall Street Journal, ABD askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko'nun Ankara 'da yapılan takasında Türkiye'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) rolünü adeta bir hikaye anlatır gibi yazdı.

Mürettebat, uçaktaki her yolcunun fotoğrafını çekip kendisine mesaj göndermeyi içeren bir kontrol listesini işaretlemedikçe, her iki jetin de iniş iznine sahip olmayacağı konusunda uyardı. Haber kameraları olmayacak, son dakika gecikmeleri olmayacak, uçuş listelerinde değişiklik olmayacak ve silahlar olmayacaktı."

"Biri Amerikan, diğeri Rus iki jet aynı piste yaklaşıyordu, her biri tek bir mahkum taşıyor ve her ikisi de kontrol kulesindeki bir Türk istihbarat görevlisi tarafından izleniyordu.

Wall Street Journal, "Tenha bir pist, bir Türk istihbarat şefi ve silahsız: Rehine değişiminin yeni dünyası" başlıklı habere bir hikayenin ilk cümleleri gibi ifadelerle başladı. Wall Street'in tutuklu takası ile ilgili ilk cümleleri şu şekilde:

İLK UÇAKTAN RUS PİLOT ÇIKTI

"Birkaç dakika içinde Türk subayın telefonu, günlerce süren hazırlıklar sonucu hazırlanan listede yer alan isimlerle yüzleri eşleşen Rus ve Amerikalı yolcuların fotoğraflarıyla aydınlandı. Hava trafik kontrolü iniş için izin sinyali verdi ve iki jet kararlaştırılan 300 metrelik mesafeye doğru hareket etti; tam olarak birbirine bakan kapıları açılırken motorları hâlâ kükremeye devam ediyordu.

İlk uçaktan, kahverengi bir tişört ve haki pantolon giyen ve tek bir sarı dosya taşıyan, ABD'de kokain kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giymiş Rus pilot Konstantin Yaroshenko adım attı."

TAKAS İÇİN GÜVENİLİR ADRES TÜRKİYE

27 Nisan 2022'deki takasın Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı çok sayıda takastan ilki olduğunu belirten Wall Street Journal, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı dışında Gazze'de Hamas ile soykırımcı İsrail arasında Katar ile birlikte oynadığı role de dikkat çekti.

Wall Street Journal, Rusya ve ABD'li yetkililerin, birçok ülkenin Rus yetkililere yönelik seyahat kısıtlamalarını da göz önüne aldıklarına tutuklu takasının yapılacağı ülke olarak Türkiye'ye güvenebilecekleri konusunda hemfikir olduklarına dikkat çekti ve üst düzey bir Türk yetkilinin "Her şey güven meselesi. Bu bir istihbarat diplomasisidir." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

CASUSLAR KÖPRÜSÜ YIKILDI: SIRA TÜRKİYE'DE

ABD gazetesi, "bir zamanlar Viyana ve Doğu ile Batı Berlin'i birbirine bağlayan sözde 'Casuslar Köprüsü' casus takasları ve rehine anlaşmaları için ticaret zemini sağlasa da bu artık kesinlikle doğuya kaydı." ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE TRÜBÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa ile birlikte Moskova'ya yönelik yaptırımlara katılan ve tarihsel olarak tarafsız iki ülke olan İsviçre ile Avusturya'yı "Dost Olmayan Ülkeler Listesi"ne eklediğini belirten Wall Street Journal, "İsviçreli diplomatların artık WhatsApp gruplarında tribünlere düşürüldükleri için homurdandığını" belirtti.

ORTA DOĞU'NUN MERKEZİNDE TÜRKİYE VAR

Wall Street Journal, ayrıca, Rusya'ya askeri teçhizat sağlayan ve Ukrayna'ya savaş uçakları satan bir NATO üyesi olan Türkiye'nin mahkum takaslarına, barış görüşmelerine ve arka kanal müzakerelerine ev sahipliği yaparak Ortadoğu güç simsarının merkezinde yer aldığını belirtti. Dünya çapındaki bu diplomatik değişimin ABD'yi Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan'a bağımlı hale getirdiğine dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GİZLİ KALECİSİ

"Türkiye'nin rehine diplomasisinin gizli eli Erdoğan'ın 'gizli kaleci' dediği kara sakallı kıdemli istihbarat şefi Hakan Fidan'dı" ifadelerini kullanan Wall Street Journal, CIA görevlilerinin Bakan Fidan'ın MİT Başkanlığı döneminde "jeopolitik fay hatlarını aşan bir ağ kurduğunu ve Washington ve Moskova'da yakın temasları güçlendirdiğini" söyledi belirtti.

ABD VE RUS CASUSLARI MİT'TE MEKİK DOKUDU

ABD ve Rusya'nın mahkum takası için Türkiye'den talepte bulunduğunu belirten Wall Street Journal, her iki ülkenin Ankara'daki casus şeflerinin takasın parametreleri üzerinde pazarlık yapmak üzere MİT'in "kale" olarak bilinen 5 bin dönümlük karargahında mekik dokuduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yapılan takası uzun uzun anlatan Wall Street Journal, "Yüzlerce kilometre uzaktaki Ankara Havalimanı'nda bir Türk MİT görevlisi kontrol kulesine adım attı. Trafik kontrolörlerine 'Bu bir operasyon' dedi ve iki uçağın, havaalanının güney tarafında genellikle VIP'ler tarafından kullanılan kordonla kapatılmış bir piste kısa süre içinde ineceğini açıkladı. Takas, haber kameraları olmadan gizlilik içinde gerçekleşecekti." ifadelerini kullandı.

Mahkum takasını bir film sahnesi gibi tüm detaylarıyla anlatan Wall Street Journal, Reed'in aylar sonra Ukrayna'nın işgaline karşı savaşmak için gönüllü olarak görevlendirildiğini belirtti.