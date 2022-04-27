ABD ile Rusya arasında tutuklu takası: Trevor Reed ile Konstantin Yaroşenko... Türkiye'de gerçekleştirildi!



Konstantin Yaroşenko

Amerikan basınına açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili ise takas ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Takas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iş birliğiyle, Biden yönetimi yetkilileri ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye'de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye'ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı, ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü."