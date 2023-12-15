CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor! Gazze’de elektrik kesildi: Batı Şeria saldırı altında

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

23.16 FİLİSTİN: İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ SALDIRILARINDAN VE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMASINDAN ABD SORUMLU

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin şehrine baskın düzenlemesi ve Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş da dahil olmak üzere İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarından ve gerginliği tırmandırmasından ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olduğunu ve İsrail'in bu "çılgınlığını" durdurmak için derhal müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı artan katliamlarını kınayan Ebu Rudeyne, İsrail yönetiminin, gerginliği tırmandırmak ve bölgeyi ölüm ve yıkım meydanına çevirmek suretiyle Filistin halkına soykırım uygulama, tehcir etme ve toprakları ilhak etme planlarını hayata geçirmek amacıyla Filistinlilere, topraklarına ve kutsallarına karşı kanlı saldırılarını ve katliamlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sözcü Ebu Rudeyne, Gazze'yi yeniden işgal etmeyi veya bir kısmını bölmeyi, Yahudi yerleşimci şiddetini ve İsrail'in Batı Şeria'da gerginliği tırmandırmasını reddettiğini beyan eden ABD'nin tutumunun tehlikede olduğunu ifade etti.

Ebu Rudeyne, "İsrail'i saldırılarını durdurmaya ve bölgenin hiç bitmeyecek savaşlara sürüklenmesini engellemeye zorlayabilecek tek taraf ABD'dir." değerlendirmesinde bulundu.

23.06 HAMAS, TÜM DÜNYAYA GAZZE İÇİN 3 GÜN BOYUNCA KİTLESEL GÖSTERİ YAPMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hamas Hareketi, Gazze'ye destek olmak ve İsrail'in sivillere dönük işlediği katliamları kınamak için tüm dünyada 3 gün boyunca kitlesel gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra dünyadaki tüm özgür insanlara seslenildi.

Açıklamada, Gazze'ye destek olmak, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları ve ABD ile Batı'nın soykırım savaşına verdiği desteği kınamak için 15-16-17 Aralık tarihlerinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi istendi.

Hamas'ın açıklamasında, bu günlerde her türlü protesto şeklinin kullanılması ve Gazze'deki savaş duruncaya kadar da tüm dünyada bu protesto hareketinin sürmesi talep edildi.

21.46 BM DÜNYA GIDA PROGRAMI: GAZZE'DE İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI ÇÖKMENİN EŞİĞİNDE

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de insani yardım operasyonlarının çökmenin eşiğinde olduğunu söyledi.

Skau, Gazze'ye ziyaretinin ardından New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de durumun giderek kötüleştiğini ve kaotik bir hal aldığını belirten Skau, gıda güvenliği konusunda ise 10 kişiden 9'unun bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmediğini söyledi.

Skau, insanların gözünde korkuyu gördüğünü belirterek, daha fazla yardımın ne zaman geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle kanun ve nizamın bozulduğunu dile getirdi.

Mevcut koşullar altında düzenli şekilde yardım girişinin mümkün olmadığını vurgulayan Skau,"Çok ciddi bir şekilde yardım miktarlarını artırmamız gerekiyor ve daha fazla geçiş için yeni kapıların açılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Skau, bunlar için insani ateşkes gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de insani yardım operasyonları çökmenin eşiğinde." ifadesini kullandı.

Bu alanda uzun süredir çalışan meslektaşlarının "daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadıklarını" söylediklerini aktaran Skau, koşulların iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

20:35 FİLİSTİN KIZILAYI, GAZZE'DEKİ EKİBİYLE İRTİBATININ KESİLDİĞİNİ DUYURDU

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim hizmetlerinin durmasının ardından Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı.



BM'DEN İSRAİL'E UYARI: CİDDİ ZARARLARI OLUR

19.47 Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurmasının sivillere ve çevreye ciddi zararları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

17:53 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bir mescidi topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan bir mescidi ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait ağır topçu birlikleri Ec-Cebin belde merkezini ve bir mescidi vurdu.

İsrail ordusunun el Hiyam beldesi çevresindeki bölgeleri ise fosfor bombası ile vurduğu kaydedildi.

NNA bir başka haberinde İsrail'in yine ağır topçu atışları ile Yarin beldesindeki evleri ve mescid çevresine saldırdığını aktardı.

16:47 UNESCO, Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın Gazze'de öldürülmesiyle ilgili tam ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

15.59 Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 179 artarak 18 bin 787'ye yükseldi.



14.05 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan ve İsrail ordusunun 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Berş, İsrail ordusunun, "Hamas'ın hastaneyi askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini aktardı.

Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Berş, "İsrail ordusu hastaları ve sağlık personelini hastanede tek bir yerde topladı ve hareket eden herkesi hedef aldı. Hamas'ın burayı askeri amaçla kullandığı iddiasıyla bir mektup göndererek boşaltmakla tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Berş, İsrail'in gece saatlerinde Cibaliya Şehitleri Kliniği'ni bombaladığını hatırlatarak, klinik müdürünü alıkoyduğunu ve kliniğin zor şartlar altında yeniden faaliyete geçirildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Berş, "İşgalci İsrail çıldırmış durumda ve yıkıcı bir şekilde bombardımana devam ediyor. Dün 2 sağlık çalışanını öldürdü." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık personeline yaralıları tedavi etmesi için izin vermediğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail güçlerinin, yaralıları hastanenin 2. katında toplamaya zorladığı bildirilen açıklamada, askerlerin yaralıları su, yiyecek ve elektrikten mahrum bıraktığı ve katlar arasında dolaşıma da müsaade etmediği kaydedilmişti

Açıklamada, İsrail'in yoğun bakım ünitesindeki 12 çocuğa süt verilmesini engellediği belirtilirken, "elektriğin kesilmesi ve yaşam destek ünitelerinin durdurulması nedeniyle çocukların hayatını kaybedebileceği" uyarısı yapılmıştı.



11.33 Soykırımcı İsrail ordusunun Arap medya sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soykırım ordusunun hedef aldığı bölgeleri ilan ederek Filistinlilere "sözde" güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

11.24 El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin doğusundaki El Zeytun mahallesinde "El-Yassin 105" mermisi taşıyan siyonist Merkva tankını hedef aldıklarını bildirdi.

08.50 Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) grubunun derlediği yıllık rapora göre, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta görev başında olan 17 gazeteci öldürüldü.

RSF, 7 Ekim saldırılarından bu yana öldürülen gazetecilerden 13'ünün Gazze Şeridi'nde olduğunu belirtirken "Görevleriyle ilgili olduğu kanıtlanmayan durumlarda öldürülen gazetecileri de dahil edersek, toplamda 63 gazeteci (56'sı Gazze'de) hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

05.58 UNRWA: 2023, BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİLER İÇİN EN KANLI YIL

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.

UNRWA, konuya ilişkin bilgileri yayımladığı raporunu duyurdu.

UNRWA'nın raporunda, 2023 yılının, "BM'nin, Batı Şeria'daki kurbanları kaydetmeye başladığı 2005 yılından bu yana buradaki Filistinli ölümlerinin en kanlı yılı" olduğu belirtildi.