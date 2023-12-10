İsrail’in Gazze’deki soykırımına arka çıkan Almanya’nın özgürlük karnesi kötüleşti

Almanya'nın insan hakları sicili, Filistin yanlıları ile iklim aktivistlerinin polis tarafından hedef alınmaları ve gösterilerin engellenmesi nedeniyle kötüleşti.





Küresel sivil toplum ittifakı CIVICUS tarafından hazırlanan raporda, Almanya'da vatandaşların alanının artık "açık değil kısıtlanmış olduğu" vurgulanarak buna gerekçe olarak Alman makamlarının "Son Nesil" adlı iklim hareketinin protestolarını dağıtması ve eylemcilere karşı orantısız önlemlere başvurulması yanında son dönemde Filistin destekçilerinin protestolarının yasaklanması ve göstericilere karşı aşırı güç kullanılması gösterildi.