PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail'in soykırıma arka çıkan ABD'den sivillerin öldürülmesi konusunda çelişkili açıklama

Soykrıma destek veren ABD ikiyüzlü açıklamalarına her geçen yenisi ekliyor. Son olarak İsrail’in Gazze’deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 01:32 Güncelleme 05 Aralık 2023, 01:32
İsrail’in soykırıma arka çıkan ABD’den sivillerin öldürülmesi konusunda çelişkili açıklama

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Gazze'de devam eden İsrail'in operasyonlarını ve insani durumu değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunu değinen Sullivan, İsrailli yetkililerle Hamas'ın hedef alınması ancak sivillerin korunması konusunda ne şekilde hareket ettiklerini günlük olarak konuştuklarını belirtti.



Sullivan, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail'in saldırılarından çıkarılacak bir ders olduğunu kaydederek, kara operasyonunda sivillerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Sulivan, "İsrail'in insanların gitmesini söylediği ve buralarda sivillerin güvenlik ve emniyetinin sağlanmış olacağı bölgelerle ilgili beklentilerimizi dile getirdik." yorumunu yaptı.

Sullivan, Tel Aviv ile düzenli temaslarına karşın İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarında binlerce sivil can kaybının nasıl yaşandığı konusunda ise İsrailli yetkililerle sürekli görüştüklerini söyledi.

ABD'li Ulusal Güvenlik Danışmanı, Washington'ın İsrail'e tedarik ettiği lazer güdümlü füzelerin çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden olduğuna yönelik soruya ise Pentagon'un hangi Amerikan silahlarının ne şekilde kullanıldığını yakından takip ettiğini söylemekle yetindi.



UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK
Öte yandan Sullivan, Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım için Kongredeki hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların uzlaşıp yeni pakete onay vermeleri gerektiğini ifade etti.

Sullivan, "Bu artık Kongreye kalmış. Kongre Ukrayna'da özgürlük için verilen savaşı desteklemeye devam edip etmeyeceğine karar verecek. Umuyorum Kongre tüm unsurlarıyla doğru tercihi yapacaktır." şeklinde konuştu.

CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
12 yeni anlaşma imzaladı | Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani’den kritik görüşme: İsrail savaş suçlarının hesabını vermeli
İYİ Parti’nin müstakil seçim kararı sonrası CHP fondaşı Merdan Yanardağ’dan zehir zemberek sözler: Siyasi ihanet
ÖZEL HABER | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan flaş Fred açıklaması
SON DAKİKA