Azılı savaş suçlusu Henry Kissinger öldü! Darbeler, savaşlar, katliamlar...

2023'te yapılan bir araştırma, ABD'nin 1969'dan 1975'e kadar Güneydoğu Asya'daki savaş politikasının baş mimarı olan Kissinger'ın, Kamboçya'da önceden bilinenden daha fazla sivil ölümünden sorumlu olduğunu ortaya çıkardı. KAMBOÇYA'DA 150 BİN İNSANIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU Savaş sırasında gizli tutulan ve Amerikan halkı tarafından neredeyse tamamen bilinmeyen yüzlerce sivil ölümüne ilişkin daha önce yayınlanmamış, bildirilmemiş kanıtlar gün yüzüne çıktı. Kissinger, Kamboçya'da 150 bin kadar sivilin (uzmanlara göre ABD'nin 11 Eylül'den bu yana öldürdüğü hava saldırılarında öldürdüğü sivillerin altı katı kadar) ölümüne yol açan saldırıların önemli sorumluluğunu taşıyordu.

ELİ KANLI KATİL KISSINGIR ABD'nin Güneydoğu Asya'daki savaşlarının uzamasında kilit bir rol oynadı. Bu savaşlar on binlerce Amerikan askerinin ve yüz binlerce Kamboçyalı, Laoslu ve Vietnamlının ölümüyle sonuçlandı.

SKANDAL NOBEL ÖDÜLÜ Elinde milyonların kanı olan Kissinger'a 1973'te Norveç Nobel Komitesi tarafından Nobel Barış Ödülü verildi. Komite, Kissinger ve onun Kuzey Vietnamlı mevkidaşı Le Duc Tho'ya "1973'te Vietnam'da ortaklaşa ateşkes müzakereleri yaptıkları için" verdi.

Heinz Alfred Kissinger, 27 Mayıs 1923'te Almanya'nın Fürth kentinde doğdu. 1938'de Nazi baskısından kaçan bir Yahudi dalgasının arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Kissinger, 1943'te ABD vatandaşı oldu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu'nun Karşı İstihbarat Teşkilatı'nda görev yaptı. 1950'de Harvard Koleji'nden üstün başarıyla mezun olduktan sonra, 1952'de yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. İki yıl sonra. Daha sonra Hükümet Bakanlığı ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'ndeki atamalarla Harvard fakültesine katıldı. Harvard'da öğretmenlik yaparken, John F. Kennedy ve Lyndon B. Johnson'ın yönetimlerine danışmanlık yaptı, ardından 1969'dan 1975'e kadar ulusal güvenlik danışmanı ve 1973'ten 1977'ye kadar Başkanlar Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlığında dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

Realpolitik'in bir savunucusu olan Kissinger, hükümette görev yaparken ABD dış politikasını büyük ölçüde etkiledi ve takip eden yıllarda ABD başkanlarına danışmanlık yaptı. Tarih ve diplomasi üzerine çok satan kitaplar yazarken çok sayıda şirket ve hükümet danışma kurullarında yer aldı.

Kissinger, 1949'da Ann Fleischer ile evlendi, 1964'te boşandı. 1974'te Nancy Maginnes ile evlendi. Geriye eşi, ilk evliliğinden olan iki çocuğu, Elizabeth ve David ve beş torunu kaldı.