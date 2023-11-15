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Son dakika... Katil İsrail Sabra Camii'ni bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Katil İsrail'in insanlık dışı katliamlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan Sabra Camii'ne ibadet esnasında hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 20:00 Güncelleme 15 Kasım 2023, 20:51
Son dakika... Katil İsrail Sabra Camii’ni bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliama 40. gününde de devam ediyor.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.

Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

11 BİNDEN FAZLA SİVİL KATLEDİLDİ
Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 191 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

KATİL İSRAİL SABRA CAMİİ'Nİ BOMBALADI
Katil İsrail son olarak da Gazze'de bulunan Sabra Camii'ne ibadet esnasında hava saldırısı düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor.

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Son dakika... Katil İsrail Sabra Camii’ni bombaladı: Ölü ve yaralılar var
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