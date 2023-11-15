Son dakika... Katil İsrail Sabra Camii’ni bombaladı: Ölü ve yaralılar var

11 BİNDEN FAZLA SİVİL KATLEDİLDİ

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 191 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

KATİL İSRAİL SABRA CAMİİ'Nİ BOMBALADI

Katil İsrail son olarak da Gazze'de bulunan Sabra Camii'ne ibadet esnasında hava saldırısı düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor.

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