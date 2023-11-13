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Katliamın gölgesinde kutlama! İsrail askerlerinden yine bir skandal: Gazze'de harabeye çevirdikleri okulda kutlama yaptılar

Soykırımcı İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’ye yönelik saldırılarına 38. günde de devam ediyor. Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail, karanlığa gömülen Gazze’yi aralıksız bombalamayı sürdürürken siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında katliamlarını sürdürürken bölgeden skandal görüntüler geldi. İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 18:22 Güncelleme 13 Kasım 2023, 18:28
Katliamın gölgesinde kutlama! İsrail askerlerinden yine bir skandal: Gazze’de harabeye çevirdikleri okulda kutlama yaptılar

Soykırımcı İsrail kara, hava ve deniz saldırıları ile Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Saldırıların 38. gününde sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de Filistinlilere açıkça soykırım uyguluyor.



Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Gazze Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Öte yandan İsrail bombardımanının ardından hastanelerin devre dışı kalması ve Gazze'de aktif yalnızca 7 ambulansın kalması sebebiyle artık hayatını kaybeden Filistinlililerin sayısının sağlıklı bir şekilde paylaşılamayacağına dikkat çekiliyor.

KATLİAMIN GÖLGESİNDE KUTLAMA
Abluka altındaki Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'ya da saldırılar düzenleyen işgalci İsrail, dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapmaya devam ediyor. Filistinli direnişçi grubu el-Kassam Tugayları ise mücadeleye sokak sokak devam ediyor ve siyonist tanklarına geçit vermiyor.

İsrail ordusununun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı. İsrail askerlerinin kutlaması, İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte yayınlanan videoda görüldü.

İnsan olan bunu yapmaz! İsrailli askerler katliamın gölgesinde dans etti

Görüntülerde, İsrail askerlerin, iki İsrail bayrağı ile Givati Tugayı'nın bayrağını astıkları okulun içinde dans ederek kutlama yaptıkları görüldü. Saldırılar nedeniyle okulda büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.

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