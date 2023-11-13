11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Gazze Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Öte yandan İsrail bombardımanının ardından hastanelerin devre dışı kalması ve Gazze'de aktif yalnızca 7 ambulansın kalması sebebiyle artık hayatını kaybeden Filistinlililerin sayısının sağlıklı bir şekilde paylaşılamayacağına dikkat çekiliyor.

KATLİAMIN GÖLGESİNDE KUTLAMA

Abluka altındaki Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'ya da saldırılar düzenleyen işgalci İsrail, dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapmaya devam ediyor. Filistinli direnişçi grubu el-Kassam Tugayları ise mücadeleye sokak sokak devam ediyor ve siyonist tanklarına geçit vermiyor.

İsrail ordusununun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı. İsrail askerlerinin kutlaması, İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte yayınlanan videoda görüldü. Görüntülerde, İsrail askerlerin, iki İsrail bayrağı ile Givati Tugayı'nın bayrağını astıkları okulun içinde dans ederek kutlama yaptıkları görüldü. Saldırılar nedeniyle okulda büyük hasar oluştuğu dikkati çekti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN