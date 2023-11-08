Netanyahu görevden alınmamak için sinir krizi geçiriyor! Bay Güvenlik değil Bay Saçmalık | İsrail eski başbakanı uyardı: Bibi’nin başbakan olduğu her dakika tehlike

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail'de el-Kassam Tugaylarının kara saldırısına karşı direnişi de büyük bir sarsıntıya yol açtı. İsrail'in "güçlü ordu" ve güçlü istihbarat" konusundaki sözde itibarı darbe alırken eleştiri oklarının hedefi ise Başbakan Benjamin Netanyahu 'ya yöneldi. Soykırımcı İsrail, kara saldırısında taktik değiştirdiğini duyururken İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert ise Netanyahu'nun Gazze konusunda yanlış hesap yaptığını ve artık İsrail için bir tehlike olduğunu söyledi.

İsrail eski lideri Ehud Olmert'e göre Netanyahu, ulusal güvenlik konusundaki başarısızlığı dolayısıyla Netanyahu'nun "duygusal olarak yıkıldığını" söyledi. Politico'ya konuşan Olmert, Netanyahu'nun Hamas'ı ortadan kaldırıp Gazze 'nin kontrolünü tamamen ele geçirme planının ise tamamen yanlış hesap olduğunu belirtti.

"BAY GÜVENLİK BAY SAÇMALIK OLDU"

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Netanyahu'nun "görevden alınmamak için sinir krizi" geçirdiğini belirtti ve şöyle konuştu:

Netanyahu küçüldü. Duygusal olarak mahvolmuş. Orası kesin. Yani başına korkunç bir şey geldi. Bibi tüm hayatı boyunca Bay Güvenlik olduğu iddiasıyla çalıştı. O Bay Saçmalık. Başbakan olduğu her dakika İsrail için tehlike oluşturuyor. Gerçekten ciddiyim. Eminim Amerikalılar onun kötü durumda olduğunu anlamıştır.

Olmert, Netanyahu'nun "Hamas'ı tamamen ele geçirme planının ardından Gazze'de yönetime el koyma amacının ise İsrail'in 2005'e dönmesi" anlamına geldiğini söyledi.

"Gazze'nin güvenliğini denetlemek İsrail'in çıkarına değil." diyen Olmert, "Kendimizi 7 Ekim saldırısından önce yaptıklarımızdan farklı bir şekilde savunabilmek bizim çıkarımızadır. Peki, Gazze'yi yeniden kontrol etmek mi? Hayır." dedi.

İSRAİL BİLE NETANYAHU'YU İSTEMİYOR

İsrail'in, Aksa Tufanı Operasyonu karşısındaki hezimetinin ardından eleştiri oklarının hedefi Netanyahu oldu. Aksa Tufanı'ndan önce de protestolara sahne olan İsrail'de Netanyahu'nun liderliği tamamen sorgulanır hale gelirken Hamas'ın operasyonundan sonra anketler tamamen Netanyahu aleyhine döndü. İsraillilerin sadece yüzde 18'i Netanyahu'nun görevi bırakmasına gerek olmadığını düşünürken yüzde 76'sı ise görevden ayrılmasını istiyor.

Gazze'de haftalardır soykırım uygulayan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'ı tamamen yok ettikten sonra Gazze'de yönetimi sürdürmeyi planladıklarını" duyurdu. Netanyahu istimlak planını açıkça dünyaya duyururken en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden dahi bu kararın bir hata olacağını belirtti.

SONRAKİ AŞAMA NE OLACAK?

Olmart ise Netanyahu'nun Gazze planlarıyla ilgili "Bir sonraki aşama için tam bir planlama eksikliği var. Netanyahu'ya göre Hamas'ı parçalayacağız. Peki sonraki adım nedir? Bunu düşünen var mı? Oyunun sonu fikrimizi uluslararası topluma sormamız lazım." dedi ve iki devletli çözümün uluslararası toplum üzerindeki etkisi dolayısıyla İsrail için daha iyi sonuçları olacağını söyledi.

Olmart, İsrail'in temel sorununun Netanyahu'nun sinir krizi halinde olması olduğunu belirtti.