PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımcı İsrail'e destek veren New York Times'tan yeni skandal! Filistin'e destek veren çalışanını istifaya zorladı

Soykırımcı İsrail'e arka çıkan New York Times'ta yeni bir skandal patlak verdi New York Times Magazine dergisinin yazarı Jazmine Hughes, Filistin'e desteğini belirttiği bir bildiriye imza atmasının ardından "yayın politikalarını ihlal etmesi" gerekçe gösterilerek istifaya zorlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 01:15 Güncelleme 06 Kasım 2023, 01:28
Soykırımcı İsrail’e destek veren New York Times’tan yeni skandal! Filistin’e destek veren çalışanını istifaya zorladı

New York Times Magazine dergisinin yazarı Jazmine Hughes, Filistin'e desteğini belirttiği bir bildiriye imza atmasının ardından "yayın politikalarını ihlal etmesi" gerekçe gösterilerek istifaya zorlandı.



New York Times'ın haberinde, gazetenin pazar baskısındaki New York Times Magazine dergisinde yazarlık yapan Hughes'in, "Filistinlilere destek veren ve İsrail'in Gazze'deki kuşatmasını protesto eden bir bildiriye imza atarak yayın politikalarını ihlal etmesinin ardından istifa ettiği" bildirildi.

Haberde, Hughes'in kamuya açık bir bildiriye imza atmasının yayın politikasını ihlal ettiğini savunan derginin editörü Jake Silverstein'in, "Kendisiyle bu tür taraf alma ve kamusal protestolara katılma arzusunun New York Times'da gazeteci olmakla bağdaşmadığı hakkında konuştuk ve ikimiz de istifa etmesi gerektiği sonucuna vardık." ifadesine yer verildi.



Hughes'in, "Gazze'deki Savaşa Karşı Yazarlar (Writers Against the War on Gaza)" isimli grubun, "İsrail'in Filistinlilere yönelik yok etme saldırılarının ve bölgedeki gazetecilerin ölümlerinin kınandığı" bildiriye imza attığı aktarılan haberde, Hughes'in konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.



Söz konusu bildirinin imzacılarından ve dergiye katkıda bulunan yazarlardan Jamie Lauren Keiles de 3 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "kişisel nedenlerle" dergiden ayrıldığını duyurmuştu.

Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran Filistin sorusu! 21. yüzyılda Müslüman soykırımına dikkat çekti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankaraya geldi
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel’i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor
SON DAKİKA