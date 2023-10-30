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Netanyahu’nun koltuk sevdası: Aksa Tufanı’nın sorumluluğunu üzerinden nasıl atacak? Son çare Hizbullah kartı

Aksa Tufanı ile büyük darbe alan İsrail’de Netanyahu krizi devam ediyor. Soykırımcı İsrail’in Hamas’ın saldırısı karşısındaki hazırlıksızlığının sorumluluğunu üstlenmeyen ve suçu istihbarat ve savunma kuvvetlerine atan Netanyahu, sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla özür dilemek zorunda kaldı. Hedef tahtasına oturtulmaktan kurtulamayan Netanyahu’nun son çaresi ise Hizbullah kartı oldu.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 17:06 Güncelleme 30 Ekim 2023, 18:17
Netanyahu’nun koltuk sevdası: Aksa Tufanı’nın sorumluluğunu üzerinden nasıl atacak? Son çare Hizbullah kartı

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarını kaybeden İsrail'de suçluyu arama yarışı devam ediyor. Özellikle istihbaratın yara aldığı operasyonda İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçlarken Netanyahu ise siyasi hayatta kalmaya devam etmek için Hizbullah kartını öne sürdü.

BİBİ'NİN KOLTUK SEVDASI

Netanyahu'nun görev süresince Hamas'ın Gazze'de yönetim kurmasına ve silahlanmasına izin veren bir strateji izlediğine dikkat çeken Wall Street Journal, bu politikanın İsrail ile Hamas çatışmaya girdiğinde bile devam ettiğini belirtti. Wall Street Journal'a göre Netanyahu, Hamas'ın Gazze'yi silahlandırmasına ve yönetmesine Filistin'i ikiye böldüğü için izin verdi. Bazı İsrailli siyasi analistlere göre bu, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarından vazgeçmek zorunda kalacağı bir barış anlaşmasını mümkün olmaktan çıkardığını ve sağcı koalisyon ortaklarını yatıştırdığını iddia ediyor.

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Öte yandan Netanyahu'nun 2019'dan itibaren ise Hamas ile mücadeleden çok ikinci tura kalan seçimlerle ilgilendiği; İsrail'deki hiçbir partinin parlamentoda hakimiyet kurmaya yetecek kadar oy alamadığını ve böylece yıllar süren bir çıkmaza yol açtıkları belirtildi.

"NETANYAHU KONUMUNU ZAYIFLATTI"

Netanyahu'nun İsrail'deki son durumu için "Netanyahu son iki ila üç yıldır kuşatılmış bir liderdi. Hayatta kaldı ve hatta seçimleri kazandı ancak bu kitlesel bir protesto hareketine karşı yapıldı. Konumunu zayıflattı." ifadelerini kullandı.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ülkede Netanyahu'ya ve hükümete yönelik öfke patlak verdiğini belirten Wall Street Journal, İsrail ordusunun ve bakanların sorumluluklarını üstlendiğini fakat Netanyahu'nun ise güvenlik ihlali konusundaki sorumluluğu hakkında sessiz kaldığını belirtti.

SUÇU YETKİLİLERE ATTI

İsrail'de uygulanan anketlere göre beş kişiden dördü Netanyahu'nun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söylüyor. Günlerce sorumluluk üstlenmeyen Netanyahu, 25 Ekim'de nihayet yaptığı açıklamada başarısızlığını tüm yetkililere yükledi.

Yıkıcı bir istihbarat başarısızlığı, rehine krizi ve başarıya ulaşamadıkları savaşın ardından hedef tahtasına konan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in savunma ve istihbarat hizmetlerini açıkça suçladı. 29 Ekim Pazar günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda askeri ve güvenlik şeflerinin Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısına ilişkin kendisine herhangi bir uyarıda bulunmadığını söylediğini belirtti ve suçu üzerinden atmaya çalıştı.

Büyük bir tepki ile karşı karşıya kalan Netanyahu, X'te yaptığı paylaşımı sildi ve yeni bir açıklama ile "Yanılmışım" diyerek takipçilerinden özür diledi.

NETANYAHU'DAN HİZBULLAH KARTI

İsrailli üst düzey bir güvenlik kaynağının Haaretz gazetesine bildirdiğine göre başbakanlık üyeleri, Netanyahu'yu "zayıf" göstermenin Hizbullah'ın İsrail'in kuzey sınırında cephe açmasına sebep olabileceğini iddia ediyor.

GÜVENLİK KAYNAKLARI YALANLADI

Haaretz'e konuşan diğer güvenlik kaynakları ise bu iddiayı reddederken Hizbullah lideri Nasrallah'ın "İsrailli bir gazeteci başbakanı eleştirdiği için savaş başlatıp başlatmayacağına karar vermiyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL BİR YILDIR HAMAS'I TAKİP ETMİYOR

The New York Times'ın bir raporuna göre, İsrail'in sinyal istihbarat teşkilatı Unit 8200, Hamas savaşçılarının el telsizlerindeki trafiği dinlemeyi bir yıl önce durdurdu.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine yapılan saldırıya zemin hazırlayan geçmiş yıllardaki güvenlik başarısızlıklarının ayrıntılarını veren soruşturmayı okuduğunda, bunun "çaba kaybı" olduğuna inandıkları için bunu yapmayı bıraktı.

Raporda ayrıca ABD istihbarat servislerinin, İsrail'in grubun bölgesel tehdidini yönettiği inancıyla Hamas hakkında bilgi toplamayı "büyük ölçüde durdurduğu" belirtildi.

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