Netanyahu’nun koltuk sevdası: Aksa Tufanı’nın sorumluluğunu üzerinden nasıl atacak? Son çare Hizbullah kartı

Hamas 'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarını kaybeden İsrail 'de suçluyu arama yarışı devam ediyor. Özellikle istihbaratın yara aldığı operasyonda İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçlarken Netanyahu ise siyasi hayatta kalmaya devam etmek için Hizbullah kartını öne sürdü.

BİBİ'NİN KOLTUK SEVDASI

Netanyahu'nun görev süresince Hamas'ın Gazze'de yönetim kurmasına ve silahlanmasına izin veren bir strateji izlediğine dikkat çeken Wall Street Journal, bu politikanın İsrail ile Hamas çatışmaya girdiğinde bile devam ettiğini belirtti. Wall Street Journal'a göre Netanyahu, Hamas'ın Gazze'yi silahlandırmasına ve yönetmesine Filistin'i ikiye böldüğü için izin verdi. Bazı İsrailli siyasi analistlere göre bu, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarından vazgeçmek zorunda kalacağı bir barış anlaşmasını mümkün olmaktan çıkardığını ve sağcı koalisyon ortaklarını yatıştırdığını iddia ediyor.

Öte yandan Netanyahu'nun 2019'dan itibaren ise Hamas ile mücadeleden çok ikinci tura kalan seçimlerle ilgilendiği; İsrail'deki hiçbir partinin parlamentoda hakimiyet kurmaya yetecek kadar oy alamadığını ve böylece yıllar süren bir çıkmaza yol açtıkları belirtildi.