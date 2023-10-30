Katil İsrail’in algı operasyonu ortaya çıktı! Hamas’ı yok etmek için hem İsrailli rehineleri hedef aldı hem de 40 bebeğin...

Gazze'de 25 gündür katliam yapan katil İsrail'i savunan Batı meydası, Hamas'ın "40 bebeğin başını kestiğini" iddia etmiş bir yalanı çarşaf çarşaf manşetlerine taşımıştı.
Gazze'de 25 gündür katliam yapan katil İsrail'i savunan Batı meydası, Hamas'ın "40 bebeğin başını kestiğini" iddia etmiş bir yalanı çarşaf çarşaf manşetlerine taşımıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın internet hesabından paylaşılan yalan, ABD Başkanı Biden'ın ağzından da resmileştirilerek kamuoyu önünde sistematik bir algı mühendisliği yapılmıştı.
Yetmezmiş gibi bir de Hamas'ın kadınlara tecavüz edildiği iddia edilmişti.
'40 bebek' yalanının Hamas'ı yok etmek için bizzat İsrail tarafından servis edildiği ortaya çıktı.
İSRAİLLİ REHİNELERİN OLDUĞU EVİ KENDİLERİ YOK ET
Katil İsrail ordusunun, Hamas'ı ortadan kaldırmak için İsrailli rehinelerin de içerisinde bulunduğu evi tanklarla hedef alarak moloz yığınına çevirdiği görüldü.
VATANDAŞLARINI ALMAYI REDDETMİŞTİ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 22 Ekim'de Gazze Şeridi'nde tuttukları 2 İsrailli sivili serbest bırakmak istediğini ancak İsrail'in bunu reddettiğini açıklarken, İsrail Başbakanlığı bunu "propaganda" olarak niteleyip yorum yapmayacaklarını bildirmişti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söylemişti.
ESİR SAYISINI GÜNCELLEDİLER
7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısını paylaştı.
Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.
İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.