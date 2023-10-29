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İsraillilerden katil Netanyahu'ya soğuk duş! Halk katil Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü: Bize ölüm getiriyor

Soykırımcı İsrail ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde 23. günde de Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından ise tepki yağmaya devam ediyor. Gazze'de yapılan katliama İsrail halkı bile karşı çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail’de günlük olarak yayımlanan Maariv gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 522 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaşmıştı. Ankete göre İsrailliler, Filistin’e düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesini istemişti. Bugün ise İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep eden göstericiler, Kayserya'daki evinin yakınında protesto gösterisi düzenliyor. Göstericiler, ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor." sloganını atıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 00:25 Güncelleme 30 Ekim 2023, 01:30
İsraillilerden katil Netanyahu’ya soğuk duş! Halk katil Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Bize ölüm getiriyor

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında katledilenlerin sayısı, 302 artarak 8 bin 5'e yükseldi.



Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.

El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı!


İSRAİLLİLERDEN KATİL NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ
Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından ise tepki yağmaya devam ediyor. Gazze'de yapılan katliama ise İsrail halkı bilr karşı çıkıyor.

''NETANYAHU NE ZAMAN HÜKÜMETE GELSE, BİZE ÖLÜM GETİRİYOR"
İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep eden göstericiler, Kayserya'daki evinin yakınında protesto gösterisi düzenliyor.

Göstericiler, ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor." sloganını atıyor.

İsraillilerden katil Netanyahuya anket şoku! Halk kara harekatı istemiyor

İSRAİL HALKINDAN KATİL NETANYAHU'YA ANKET ŞOKU
Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına ise İsrail halkı karşı çıkıyor.

İSRAİL HALKININ YÜZDE 49'U KARA HAREKATININ ERTELENMESİNİ İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Maariv gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 522 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre İsrail halkının yüzde 49'u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde oy kullanmıştı.

Aksa Tufanı hezimetinin ardından İsrail ordusu ile Netanyahu arasında güven krizi patlak verdi.

Karşılık yapılan açıklamalarda suçlamalar ve restleşmeler gerçekleşti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yükledi bir paylaşım yaptı.

Netanyahu'nun bu paylaşımına ülkesindeki siyasetçilerden tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Netanyahu, paylaşımını silerek özür diledi.

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