İsraillilerden katil Netanyahu’ya soğuk duş! Halk katil Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Bize ölüm getiriyor

İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı!

İSRAİLLİLERDEN KATİL NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ

Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından ise tepki yağmaya devam ediyor. Gazze'de yapılan katliama ise İsrail halkı bilr karşı çıkıyor.

''NETANYAHU NE ZAMAN HÜKÜMETE GELSE, BİZE ÖLÜM GETİRİYOR"

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep eden göstericiler, Kayserya'daki evinin yakınında protesto gösterisi düzenliyor.

Göstericiler, ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor." sloganını atıyor. İSRAİL HALKINDAN KATİL NETANYAHU'YA ANKET ŞOKU

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına ise İsrail halkı karşı çıkıyor.

İSRAİL HALKININ YÜZDE 49'U KARA HAREKATININ ERTELENMESİNİ İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Maariv gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 522 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre İsrail halkının yüzde 49'u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde oy kullanmıştı.

Aksa Tufanı hezimetinin ardından İsrail ordusu ile Netanyahu arasında güven krizi patlak verdi.



Karşılık yapılan açıklamalarda suçlamalar ve restleşmeler gerçekleşti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yükledi bir paylaşım yaptı.



Netanyahu'nun bu paylaşımına ülkesindeki siyasetçilerden tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Netanyahu, paylaşımını silerek özür diledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN