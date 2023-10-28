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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın 'savaş suçlusu İsrail' sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti! Skandal sözler

Son dakika haberleri... Katil İsrail'in 22 gündür Gazze'de sistematik olarak yaptığı soykırıma tepki göstermek ve Filistin'e destek için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi. Başkan Erdoğan söz konusu mitingte "İsrail, biz de seni 'savaş suçlusu' olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve 'savaş suçlusu' olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız" dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti. Katliamın 2. aşamasına geçtiklerini açıklayan Netanyahu, Başkan Erdoğan'a atıfta bulunarak "Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 22:56 Güncelleme 28 Ekim 2023, 23:08
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın ’savaş suçlusu İsrail’ sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Skandal sözler

İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 22 gündür bombalıyor.

Dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu akşam da bölgeye bomba yağdırıyor.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısının yanı sıra İsrail tankları da Gazze'yi yoğun şekilde vuruyor.

Saldırılar nedeniyle yaşanan patlamaların sesi İsrail'in Gazze sınırında bulunan Sderot kentine kadar ulaşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'de elektriğini kestiği ve 22 gündür yakıt girişine de izin vermediği Gazze'de derin bir karanlık hakim.

İSTANBUL'DA GAZZE KIYAMI
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamına en yüksek sesi Türkiye çıkardı. Başkan Erdoğan, her fırsatta İsrail'in soykırımına tepki gösterirken bugün İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenlendi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunduğu mitinge 1,5 milyonu aşkın vatandaş katıldı.

Başkan Erdoğandan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, İsrail'in insanlık dışı tutumuna tepki göstererek "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni 'savaş suçlusu' olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve 'savaş suçlusu' olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Ama Batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi, İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor." diye konuştu.

HEM YÜZSÜZ HEM KATİL
Erdoğan'ın açıklaması katil Netanyahu'yu rahatsız etti. Soykırımın 2. Aşamasına geçtiklerini ilan eden Netanyahu, açıklamasında Erdoğan'a atıfta bulunmadan, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE ÖLÜM YAĞDIRIYOR!
Katil Netanyahu'nun ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hastane ve camileri hedef alan İsrail, kadın-çocuk demeden tüm sivillerin üzerine bomba yağdırdı.

İsrail'in saldırılarında bölgede görev yapan 25 gazeteci de hayatını kaybetti.

TESLİM OLMAYACAĞIZ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesinin önünde basın açıklaması yapan Maruf, "Gazze, tarihe çok önemli bir not düşüyor. Halkımız özgürlük ve Mescid-i Aksa'ya doğru zafer yürüyüşünün en ön safında yer alıyor." dedi.

Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyleyen Maruf, "Gazze bugün tek başına duruyor ve kimseden yanında savaşmasını istemedi ve istemeyecek." diye konuştu.

Maruf, bazı Arap ve İslam ülkelerinin "İsrail ile normalleşmesinin ve dökülen kanı durdurmamasının utanç verici" olduğunu kaydetti.

İsrail'de basılan ve Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç edilmesi çağrılarının bulunduğu bir broşürü yırtan Maruf, "Bunların bizim için bir kıymeti yok. Gazze'deki bir çocuk bile bunlara itibar etmiyor." dedi.

Maruf, İsrail'in tüm bombardımanına rağmen gün içinde güneye doğru değil tam aksi yöne, kuzeye doğru binlerce kişinin "teslim olmayacağız" mesajıyla akın ettiğini söyledi.

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