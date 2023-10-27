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Son dakika: İsrailli gazeteci Edy Cohen'den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze'yi İsrail'in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti!

Son dakika haberleri.... Soykırımcı İsrail, katliamının 21. gününde Gazze'de önce iletişim ve elektriği kesti sonra bugüne kadar görülmemiş derecede ağır bombardımana tuttu. Karanlığa gömülen Gazze, kana susamış İsrail ordusunun bombalarıyla aydınlandı. İnsanlık dramına dünyadan tepki yağarken daha önce Türkiye'yi hedef almasıyla bilinen İsrailli gazeteci Edy Cohen yaşanan vahşetle dalga geçti. Cohen, sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımda “Resmi olarak: Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok. Elektrik yok. İnternet yok. İlaç yok. Yemek yokGazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınsın Gazze” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 00:43 Güncelleme 28 Ekim 2023, 00:58
Son dakika: İsrailli gazeteci Edy Cohen’den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze’yi İsrail’in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İLETİŞİM VE İNTERNET YOK
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi. Öte yandan, internet hareketlerini gözetleyen NetBlocks firması tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Gazze Şeridi'ndeki canlı ağ verileri paylaşıldı. Verilerde, İsrail saldırılarının ardından bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğu görüldü.

İSRAİLLİ GAZETECİDEN ALÇAK PAYLAŞIM!
Kana susamış İsrail'in elektrik ve iletişimi kesmesiyle karanlığa boğulan Gazze, 21 günün en ağır saldırısını yaşıyor.

Sadece İsrail ordusunun attığı bombalar ile aydınlanan Gazze'de insanlık dramı yaşanırken soykırım destekçilerinden iğrenç paylaşımlar geliyor.

Daha önce Türkiye ile ilgili hadsiz açıklama ve tehditlere imza atan İsrailli akademisyen Edy Cohen, Gazze'nin karanlıklar içinde kalmasıyla alay etti.

Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in bombardımanı ile aydınlanan Gazze'nin görüntüsünü paylaşarak "Resmi olarak:
Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok. Elektrik yok. İnternet yok. İlaç yok. Yemek yokGazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınsın Gazze" dedi.

Cohen'in skandal paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki geldi.

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