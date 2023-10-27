Son dakika: İsrailli gazeteci Edy Cohen’den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze’yi İsrail’in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti!

Gazze 'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi. Öte yandan, internet hareketlerini gözetleyen NetBlocks firması tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Gazze Şeridi'ndeki canlı ağ verileri paylaşıldı. Verilerde, İsrail saldırılarının ardından bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğu görüldü.