İsrail saldırılarında ailesini kaybetmişti! Gazeteci Vail el-Dahduh'tan A Haber'e özel açıklamalar: "İçim yanarken bile görevime döndüm"

Soykırımcı İsrail
'in Gazze'yi hedef alan sistematik katliamları sürüyor. Gazze'yi hedef alan İsrail saldırılarında şu ana kadar, 3 bini çocuk 1700'ü kadın 7 bine yakın Filistinli şehit edildi.
Savaş uçaklarının bombalaması sonucu enkaz altında kalan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce Filistinlinin ise akıbeti bilinmiyor.
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Vail el-Dahduh'un eşi ve çocukları da can verdi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
"ÇOCUKLARIMIZLA BİZDEN İNTİKAM ALIYORLAR"
Gazeteci Dahduh'un ailesi, İsrail saldırıları ve baskısı nedeniyle kuzeydeki yerlerinden ayrılarak güneyde bulunan Nuseyrat bölgesinde bir eve sığınmıştı.
Yaşlı gözlerle, öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR: AİLEMİ KAÇTIĞI YERDE ŞEHİT ETTİLER
Öte yandan İsrail saldırılarında ailesini kaybederek büyük bir acı yaşayan Al Jazeera televizyonu muhabiri Vail el-Dahduh, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Neler yaşadığını anlatan Dahduh, ailesinin şehit olduğuna dair haberi canlı yayın esnasında aldığını söyledi. Vail el-Dahduh "Ailemi kaçtığı yerde şehit ettiler. Eşim, oğlum, kızım, torunum şehit" ifadelerini kullandı.