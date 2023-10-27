İsrail saldırılarında ailesini kaybetmişti! Gazeteci Vail el-Dahduh'tan A Haber'e özel açıklamalar: "İçim yanarken bile görevime döndüm"

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi 'ne düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Vail el-Dahduh'un eşi ve çocukları da can verdi.





Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

"ÇOCUKLARIMIZLA BİZDEN İNTİKAM ALIYORLAR"

Gazeteci Dahduh'un ailesi, İsrail saldırıları ve baskısı nedeniyle kuzeydeki yerlerinden ayrılarak güneyde bulunan Nuseyrat bölgesinde bir eve sığınmıştı.

Yaşlı gözlerle, öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.