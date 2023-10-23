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Katil İsrail meşruiyetini kaybetti: Hamas’a kimyasal silah iftirası ile kazanamaz! Netanyahu ile ordu arasında güven krizi

Aksa Tufanı hezimetinin ardından İsrail ordusu ile Netanyahu arasında güven krizi patlak verdi. İsrail basını İsrail yönetimindeki soğuk savaşa dikkat çekerken İngiliz gazetesi the Economist ise “İsrail meşruiyetini kaybediyor” başlıklı haberde Batı’nın İsrail’e desteğinin sonsuza kadar devam edemeyeceğine dikkat çekti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise çareyi Batı’nın bin yıllık işgal yalanına başvurmakta buldu.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 15:00 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:35
Katil İsrail meşruiyetini kaybetti: Hamas’a kimyasal silah iftirası ile kazanamaz! Netanyahu ile ordu arasında güven krizi

Soykırımcı İsrail Batı'nın desteğini arkasına alarak Gazze'de katliama devam ederken İsrailliler Başbakan Benjamin Netanyahu'nun görevden ayrılmasını istiyor. İsrail gazetesi Haaretz, İsrail ordusu ile Netanyahu arasındaki güven krizine dikkat çekerken İngiliz gazetesi the Economist ise Netanyahu'nun meşruiyet penceresinin daraldığını belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog Hamas'a kimyasal silah iftirası atarak İsrail'in soykırım suçunu aklamaya çalışsa da katil devlete meşruiyetini geri veremeyecek.

İSRAİL'DE GÜVEN KRİZİ: ORDU İLE NETANYAHU ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'de yarattığı şokun ardından suçlu Netanyahu ilan edildi. İsrail gazetesi Haaretz, "Netanyahu ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanamayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." İfadesini kullanırken Netanyahu'nun Hamas ile savaş başladıktan 4 gün sonra savaş muhabirleriyle koordinasyon için bir sözcü atadığına dikkat çekti. Savaş esnasında yapılan bu aramanın normal olmadığı belirtilirken üst düzey İsrail komutanlarının Hamas saldırısını öngörememenin sorumluluğunu üstlendiği, Netanyahu'nun ise sorumluluk almadığına dikkat çekildi.

Tüm bunların Netanyahu ile ordu arasında bir güven krizi olduğunu gösterdiği belirtilirken bu krizin Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığına dikkat çekildi.

ECONOMIST: İSRAİL MEŞRUİYETİNİ KAYBEDİYOR

İngiliz the Economist gazetesi ise "İsrail'in meşruiyet penceresi daralıyor" başlıklı haberde İsrail'in savaşa hazır bir ülke olduğu belirtildi.

"15 GÜNDÜR KARA HAREKATI BAŞLAMADI"

"Hamas'ın İsrail'e saldırmasından 15 gün sonra kara harekatı henüz başlamadı. Gecikmenin bir nedeni son dakika diplomasisinin umutsuz telaşı." İfadelerinin yer aldığı haberde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "kısa ve keskin" bir savaşa girmek istediği Netanyahu'nun ise tereddüt içinde olduğu belirtildi.

İsrail'in müttefiklerinin baskısı altında olduğuna dikkat çeken the Economist, ABD'nin İsrail'e mevcut durumdan daha fazla destek veremeyeceğini belirtti.

BIDEN'IN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İsrail'in Batılı ve Arap müttefikleriyle meşruiyet penceresini genişletebilmesinin yolunun "Hamas'ı ortadan kaldırması halinde Filistin için hazırlanan plana dahil olmayı kabul etmesinden geçtiğini belirtti ve Biden'ın 21 Ekim'de "iki devletli çözümden vazgeçemeyiz" şeklindeki sosyal medya paylaşımını hatırlattı.

EN KULLANIŞLI İŞGAL YALANI: KİMYASAL SİLAH

Batı basını açıkça İsrail'in meşruiyetini kaybettiğini yazarken İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Herzog ise yeniden kimyasal silah yalanına sarıldı. Hamas savaşçılarının kimyasal silah yapımına ilişkin talimatlar taşıdığını ortaya atan Herzog, ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal ederken kullandığı Batı'nın en kullanışlı işgal yalanını bir kez daha ortaya attı. Fakat Gazze'de açıkça soykırıma imza atan İsrail'i kimyasal yalanı da kurtarmayacak.


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