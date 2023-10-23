Katil İsrail meşruiyetini kaybetti: Hamas’a kimyasal silah iftirası ile kazanamaz! Netanyahu ile ordu arasında güven krizi

"15 GÜNDÜR KARA HAREKATI BAŞLAMADI"
"Hamas'ın İsrail'e saldırmasından 15 gün sonra kara harekatı henüz başlamadı. Gecikmenin bir nedeni son dakika diplomasisinin umutsuz telaşı." İfadelerinin yer aldığı haberde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "kısa ve keskin" bir savaşa girmek istediği Netanyahu'nun ise tereddüt içinde olduğu belirtildi.
İsrail'in müttefiklerinin baskısı altında olduğuna dikkat çeken the Economist, ABD'nin İsrail'e mevcut durumdan daha fazla destek veremeyeceğini belirtti.
BIDEN'IN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ
İsrail'in Batılı ve Arap müttefikleriyle meşruiyet penceresini genişletebilmesinin yolunun "Hamas'ı ortadan kaldırması halinde Filistin için hazırlanan plana dahil olmayı kabul etmesinden geçtiğini belirtti ve Biden'ın 21 Ekim'de "iki devletli çözümden vazgeçemeyiz" şeklindeki sosyal medya paylaşımını hatırlattı.
EN KULLANIŞLI İŞGAL YALANI: KİMYASAL SİLAH
Batı basını açıkça İsrail'in meşruiyetini kaybettiğini yazarken İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Herzog ise yeniden kimyasal silah yalanına sarıldı. Hamas savaşçılarının kimyasal silah yapımına ilişkin talimatlar taşıdığını ortaya atan Herzog, ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal ederken kullandığı Batı'nın en kullanışlı işgal yalanını bir kez daha ortaya attı. Fakat Gazze'de açıkça soykırıma imza atan İsrail'i kimyasal yalanı da kurtarmayacak.