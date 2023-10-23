Katil İsrail meşruiyetini kaybetti: Hamas’a kimyasal silah iftirası ile kazanamaz! Netanyahu ile ordu arasında güven krizi

Soykırımcı İsrail Batı'nın desteğini arkasına alarak Gazze 'de katliama devam ederken İsrailliler Başbakan Benjamin Netanyahu'nun görevden ayrılmasını istiyor. İsrail gazetesi Haaretz, İsrail ordusu ile Netanyahu arasındaki güven krizine dikkat çekerken İngiliz gazetesi the Economist ise Netanyahu'nun meşruiyet penceresinin daraldığını belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog Hamas 'a kimyasal silah iftirası atarak İsrail'in soykırım suçunu aklamaya çalışsa da katil devlete meşruiyetini geri veremeyecek.

İSRAİL'DE GÜVEN KRİZİ: ORDU İLE NETANYAHU ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'de yarattığı şokun ardından suçlu Netanyahu ilan edildi. İsrail gazetesi Haaretz, "Netanyahu ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanamayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." İfadesini kullanırken Netanyahu'nun Hamas ile savaş başladıktan 4 gün sonra savaş muhabirleriyle koordinasyon için bir sözcü atadığına dikkat çekti. Savaş esnasında yapılan bu aramanın normal olmadığı belirtilirken üst düzey İsrail komutanlarının Hamas saldırısını öngörememenin sorumluluğunu üstlendiği, Netanyahu'nun ise sorumluluk almadığına dikkat çekildi.

Tüm bunların Netanyahu ile ordu arasında bir güven krizi olduğunu gösterdiği belirtilirken bu krizin Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığına dikkat çekildi.