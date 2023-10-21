İsrail’in katliamına Londra’da tepki! Binlerce kişi sokaklara çıktı

ABD VE BATILI LİDERLER İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK VERİYOR! İşgalci İsrail'e en güçlü destek ABD Başkanı Joe Biden 'dan geldi.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail Filistin'de soykırıma suçu işliyor. Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail fosfor bombası kullanarak adeta katliam yaptı.

Gazze'de vurulan hastaneyi İsrail'in vurmadığını iddia ederek "Desteğimiz devam edecek" dedi.

SUNAK NETANYAHU'NUN KUYRUĞU OLDU

Biden gibi işgalci İsrail'e destek veren bir diğer isim de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak oldu.

Netanyahu'nun ayağına giden ve eli cebinde karşılanan Sunak, "Sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum. Sizinle ve halkınızla dayanışma içinde olacağız ve kazanmanızı da istiyoruz" dedi.

LONDRA AYAKLANDI

Ancak Sunak'ın Londra'da sokakları Filistin için ayaklandı.

BİNLERCE KİŞİ BAŞBAKANLIK BİNASINA YÜRÜDÜ

Londra'da binlerce kişi Gazze'ye destek için sokaklara inerek başbakanlık binasına yürüdü.

İsrail'i kınayan İngilizler, "Gazze'yi bombalamayı durdurdur" "Gazze'de soykırım dursun" "Özgür Filitin" yazılı pankartlar açtı.

İngiltere merkezli 'Stop the War' (savaşı durdurun) adlı savaş karşıtı sivil toplum kuruluşu, 16 Ekim'de halka çağrı yapmış ve İngiliz halkını, başkent Londra'da Filistinlileri desteklemeye çağırmıştı.

Binlerce kişi bugün Londra'da toplanarak Filistin'e destek çağrısı sloganları attı.

Yürüyüşüne 100 bine yakın kişi katıldı.