



KUR'AN-I KERİM'E SALDIRDI İSRAİL BAYRAĞINI ÖPTÜ

Cehennem odunu Momika yeni bir alçaklığa daha imza attı. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üstüne basan Momika, Gazze'de binlerce sivili gözünü kırpmadan vahşice katleden İsrail'in bayrağını eline alıp öptü.

İLK SALDIRISI DEĞİL

Aşağılık Salwan Momika daha öncede kutsal kitabımızı hedef almıştı. NATO kapısında bekleyen İsveç'te birçok kez mide bulandıran eylemlere imza atmıştı.





KİM BU CEHHENEM ODUNU?



Takvim.com.tr, sistematik bir şekilde Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika'yı sizler için mercek altına aldı.



Momika'nın, ülkesinde Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı. Musul'a bağlı Hamdaniyye bölgesinde 1986 yılında doğan Momika'nın terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında, Haşdi Şabi'ye bağlı "Süryani Şahinleri" adıyla bir milis yapısı kurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Momika'nın o dönem bazı milis üyeleriyle Musul'a bağlı bölgeleri gezdiği görülüyor.





MİLİS GRUBUNUN SORUMLUSU

Öte yandan görüntülerde bir grup silahlı kişiye hitap eden Momika, kendisinin "Şii milis grubu Ketaib İmam Ali'ye bağlı İsa bin Meryem adlı grubun sorumlusu" olduğunu ifade ediyor. Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrası "Süryani Birliği" adlı bir parti kuran Momika, sosyal medya hesabı Facebook'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grupların 27 Temmuz 2022 tarihinde Irak Meclisi'ni basması sırasında meclis binası önünde fotoğraf paylaşırken, Ekim 2019'daki gösteriler esnasında ise Sadr'a karşı paylaşımlarda bulunduğu dikkati çekti.

Fotoğrafta: Salwan Momika (solda)



IRAK'TA SUÇ KAYDI MEVCUT

Basında Irak'ta bazı insan hakları suçlarına karıştığı belirtilen Selvan Momika'nın İsveç Demokrat Partisi üyesi olduğu iddia edildi. Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN