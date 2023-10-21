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Cehennem odunu Salwan Momika'dan yeni skandal! Kur'an-ı Kerim'e saldırdı, soykırımcı İsrail bayrağını öptü

Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. ABD'nin de desteğini alan İsrail, bebek, çocuk, kadın demeden sivilleri hedef alıyor. Tüm bu vahşetin gölgesinde daha öncede kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan cehennem odunu Salwan Momika yeni bir skandala imza attı. Kur’an-ı Kerim’i yere atarak üstüne basan Momika, Gazze’de binlerce sivili gözünü kırpmadan vahşice katleden İsrail’in bayrağını eline alıp öptü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 22:53 Güncelleme 21 Ekim 2023, 23:17
Cehennem odunu Salwan Momika’dan yeni skandal! Kur’an-ı Kerim’e saldırdı, soykırımcı İsrail bayrağını öptü

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor. Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.



HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ
7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı. Fosfor bombası kullanmaktan geri durmayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Alçak Salwan Momika bu sefer de İsrail bayrağına sarıldı!



CEHENEM ODUNU YİNE SAHNE ALDI
Tüm bu vahşetin gölgesinde alçakça bir provokasyon gerçekleştirildi.

Provokasyonun baş rolü ise geçmiş dönemde kutsal kitabımızı alçakça saldırılarla hedef alan Salwan Momika.



KUR'AN-I KERİM'E SALDIRDI İSRAİL BAYRAĞINI ÖPTÜ
Cehennem odunu Momika yeni bir alçaklığa daha imza attı. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üstüne basan Momika, Gazze'de binlerce sivili gözünü kırpmadan vahşice katleden İsrail'in bayrağını eline alıp öptü.

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İLK SALDIRISI DEĞİL
Aşağılık Salwan Momika daha öncede kutsal kitabımızı hedef almıştı. NATO kapısında bekleyen İsveç'te birçok kez mide bulandıran eylemlere imza atmıştı.



KİM BU CEHHENEM ODUNU?

Takvim.com.tr, sistematik bir şekilde Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika'yı sizler için mercek altına aldı.

Momika'nın, ülkesinde Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı.

Musul'a bağlı Hamdaniyye bölgesinde 1986 yılında doğan Momika'nın terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında, Haşdi Şabi'ye bağlı "Süryani Şahinleri" adıyla bir milis yapısı kurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Momika'nın o dönem bazı milis üyeleriyle Musul'a bağlı bölgeleri gezdiği görülüyor.



MİLİS GRUBUNUN SORUMLUSU
Öte yandan görüntülerde bir grup silahlı kişiye hitap eden Momika, kendisinin "Şii milis grubu Ketaib İmam Ali'ye bağlı İsa bin Meryem adlı grubun sorumlusu" olduğunu ifade ediyor.

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrası "Süryani Birliği" adlı bir parti kuran Momika, sosyal medya hesabı Facebook'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grupların 27 Temmuz 2022 tarihinde Irak Meclisi'ni basması sırasında meclis binası önünde fotoğraf paylaşırken, Ekim 2019'daki gösteriler esnasında ise Sadr'a karşı paylaşımlarda bulunduğu dikkati çekti.

Fotoğrafta: Salwan Momika (solda)

IRAK'TA SUÇ KAYDI MEVCUT
Basında Irak'ta bazı insan hakları suçlarına karıştığı belirtilen Selvan Momika'nın İsveç Demokrat Partisi üyesi olduğu iddia edildi.

Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.

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