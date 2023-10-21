PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi

Son dakika haberleri.. Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 19:50 Güncelleme 21 Ekim 2023, 20:08
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Heniyye ile görüştü!


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.



Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Filistin diplomasisi! Stoltenberg, Zelenskiy, Museveni ve Muizzu...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA