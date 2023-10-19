Ataları sömürgeydi: Torunu işgalcilere destek verdi! İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’tan İsrail’e ‘zafer’ sözü

Katil devlet İsrail , dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinlilere soykırım uygularken Batılı devletler ise soykırımcıya açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya koşulsuz desteğini açıklamasının ardından bugün de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv'i ziyaret etti ve soykırımcı ülkeye desteklerini dünyaya duyurdu.

"Birlikye durmamız gerekiyor. Birlikte kazanmalıyız. Bu uzun bir savaş olacak. Sürekli desteğinize ihtiyacımız olacak." sözleri ile İngiltere'den yardım dilenirken Sunak ise İsrail 'i her şekilde destekleyeceklerini vurguladı.

Soykırımcı devletin Başbakanı Benkamin Netanyahu, "Hamas ile uzun bir savaşa hazırlandıklarını" söyledi ve "İsrail'in en karanlık saatinde" olduğunu belirterek İngiltere Başbakanı Rishi Sunak 'tan destek istedi. Hamas ile savaşını, "tüm medeni dünyanın savaşı" olarak tanımlayan Netanyahu, Batılı ülkelerden Gazze'de yapılan soykırıma topyekûn dahil olmalarını talep etmiş oldu.

ATALARI SÖMÜRGEYDİ, TORUNU İŞGALCİYE DESTEK VERDİ

1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin çocuğu olan Sunak, aslında kendi tarihini çiğneyerek Batı adına yerleşimci, katil bir ülkeye destek oluyor. Ataları İngiliz sömürgesi olan Sunak, yerleşimci-sömürgeci İngiltere adına yerleşimci İsrail'e zafer sözü veriyor.

HASTANE KATLİAMINI HAMAS'A YIKTI

Bebek katili, soykırımcı İsrail ile birlikteliğini dünyanın gözü önünde vurgulayan Rishi Sunak, İsrail'in beş yüzden fazla Filistinli sivili öldürdüğü hastane saldırısını da Hamas'ın üzerine yıktı ve "Filistin halkının da Hamas'ın kurbanı olduğunun bilincindeyiz." dedi.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK

Netanyahu'nun "İsrail'in en karanlık saat" vurgusuna dikkat çekti ve soykırımcı devlete desteğini şu sözlerle belirtti:

Bunu İsrail'in en karanlık saati olarak tanımladınız. İsrail'in en karanlık saatinde dostunuz olarak burada, yanınızda olmaktan gurur duyuyorum. Dayanışma içinde yanınızda olacağız, halkınızın yanında olacağız ve sizin de kazanmanızı istiyoruz.

Gazze'yi kuşatma altında tutan, Filistinlileri topraklarından süren, Gazze'de açıkça soykırım uygulayan katil İsrail ile "omuz omuza" duracaklarını vurgulayan Sunak, sözde uluslararası hukuka başvurarak Gazze'ye insani yardım yapılması gerektiğini belirtti. İsrail'in katliamı durdurmasını talep ettiğini iddia eden Sunak, İsrail'in Hamas ile savaşını kazanmasını istediğini belirterek uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi yönündeki sözde talebinin de yalandan ibaret olduğunu gösterdi.

BBC, Batılı liderlerin destek için teker İsrail'e gitmesini İran'a yönelik net bir mesaj olduğunu belirtiyor. Sunak İsrail'de geçireceği iki günün ardından Suudi Arabistan'a gidecek.

Sunak, bu sabah İsrail'e ayak bastıktan hemen sonra gazetecilere verdiği demeçte ise "Her şeyden önce, İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, İngiltere ve ben sizin yanınızdayız." ifadelerini kullanmıştı.