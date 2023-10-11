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Putin ve Çin'den Başkan Erdoğan'ın "Filistin devleti kurulmalı" çağrısına destek!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı" çağrısına destek verdi. Putin, "Filistin devleti kurulmasına ilişkin sorunlar çözülmeden durum normale dönmez" ifadelerini kullandı. Ortadoğu’da şiddetin en önemli nedeninin İsrail’in yerleşim yerleri siyaseti olduğunu belirten Putin, "İsrail, tarihi Filistin topraklarının büyük bölümünü askeri güç kullanarak işgal etti. Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde yer edindi ve adaletsizlik olarak görülüyor" dedi. Öte yanadan bir destek de Çin'den geldi. Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, "Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünün kökeninde yatan sebep, Filistin sorununun adil şekilde çözülememesidir. Bundan tek çıkış yolu, iki devletli çözümün uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 16:33 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:27
Putin ve Çin’den Başkan Erdoğan’ın Filistin devleti kurulmalı çağrısına destek!

Orta Doğu'da sular durulmuyor... Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası şiddetli çatışmalar baş gösterdi.

GAZZE'DE SOYKIRIM VAR! İŞGALCİ ORDUDAN 'TAM ABLUKA' KARARI
İşgalci İsrail, Gazze'yi yoğun bombardıman altına aldı. Yerleşim yerleri ve camileri bombaladı. Çok sayıda sivil can verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye tam bir abluka emri verdiğini söyleyerek, "elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" dedi.

"ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalı saldırılarını savunarak "Orta Doğu'yu değiştireceğini" söyledi.




KÜRESEL BARIŞ AKTÖRÜ DEVREDE! PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
Türkiye barış için devreye girdi. Başkan Erdoğan, önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas sonra da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Türkiye'nin sükuneti sağlanması ve çatışmaların sona ermesi için her türlü gayreti göstereceğini söyledi. Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de Filistin konu başlığında görüşmeler gerçekleştirdi.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞART"
Son olarak TBMM'de AK Parti Grup Toplantısından konuşan Başkan Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizdi.

Erdoğan, bunun dışında yol aramanın, bunun dışında hevesler peşinde koşmanın sadece daha fazla yıkım, daha fazla gözyaşı ve can kaybı demek olacağını söyledi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir çıkış geldi.

Putin de Başkan Erdoğan'ın "Filistin devleti kurulmalı" çağrısına destek vererek, "Filistin devleti kurulmasına ilişkin sorunlar çözülmeden durum normale dönmez" ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesinin enerji sektöründe de olmak üzere ağır sonuçları beraberinde getirebileceği uyarısında bulunan Putin, "İsrail ve Filistin arasındaki durumun kısa süre içinde yatıştırılmasında başarı sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyoruz. Ancak mevcut durum, büyük sorunlara yol açabilir" dedi.

BM kararlarının uygulanıp Filistin devleti kurulmasından yana olduklarını tekrarlayan Putin, "ABD ve İsrail'de de bağımsız Filistin devleti kurulmasını destekleyen çok sayıda kişi var. Ancak güç yoluyla çözüm elde edilmesinden yana olanlar daha baskın çıkıyor" diye konuştu.



ABD'YE UÇAK GEMİSİ TEPKİSİ
ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesine de tepki gösteren Putin, "ABD'nin uçak gemisi gruplarını İsrail'e neden gönderdiğini anlamıyorum. Bu, durumu kızıştıracak. Lübnan'ı mı bombalamayı planlıyorlar? Birilerini korkutmaya mı karar verdiler? Orada artık hiçbir şeyden korkmayan insanlar var. Sorun bu yöntemle çözülmemeli, uzlaşmacı çözümler aranmalı" açıklamasında bulundu.

Ortadoğu'da şiddetin en önemli nedeninin İsrail'in yerleşim yerleri siyaseti olduğunu belirten Putin, "İsrail, tarihi Filistin topraklarının büyük bölümünü askeri güç kullanarak işgal etti. Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde yer edindi ve adaletsizlik olarak görülüyor" dedi.



PUTİN'LE 'FİLİSTİN' ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmıştı.

İki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele almış, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı değerlendirilmişti.

Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtmişti.



ÇİN DE AÇIKLADI: TEK ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN
Çin, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması, şiddetin durdurulması ve Filistin halkına insani yardım sağlanmasına yönelik çabalar için Mısır ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Mısır Dışişleri Bakanlığı Filistin Dairesinden sorumlu Bakan Yardımcısı Usame Hıdır ile telefonda görüştü.

Büyükelçi Cai, görüşmede, Çin'in İsrail ile Filistin arasında gerilim ve şiddetin tırmanmasından ve artan sivil can kayıplarındaki artıştan derin kaygı duyduğunu belirterek "Çin, tarafları ateşkese ve şiddeti sonlandırmaya teşvik etmek, Filistin halkına insani yardım sağlamak ve başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'deki insani krizin derinleşmesini önlemek için Mısır ile iletişimi ve eş güdümü sürdürmeye hazırdır." dedi.



Çin'in sivillere zarar veren her türlü eyleme karşı olduğunu, bunları kınadığını ve acil ateşkes çağrısı yaptığını vurgulayan Cai, "Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünün kökeninde yatan sebep, Filistin sorununun adil şekilde çözülememesidir. Bundan tek çıkış yolu, iki devletli çözümün uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

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