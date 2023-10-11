Putin ve Çin'den Başkan Erdoğan'ın "Filistin devleti kurulmalı" çağrısına destek!

ABD'YE UÇAK GEMİSİ TEPKİSİ
ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesine de tepki gösteren Putin, "ABD'nin uçak gemisi gruplarını İsrail'e neden gönderdiğini anlamıyorum. Bu, durumu kızıştıracak. Lübnan'ı mı bombalamayı planlıyorlar? Birilerini korkutmaya mı karar verdiler? Orada artık hiçbir şeyden korkmayan insanlar var. Sorun bu yöntemle çözülmemeli, uzlaşmacı çözümler aranmalı" açıklamasında bulundu.
Ortadoğu'da şiddetin en önemli nedeninin İsrail'in yerleşim yerleri siyaseti olduğunu belirten Putin, "İsrail, tarihi Filistin topraklarının büyük bölümünü askeri güç kullanarak işgal etti. Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde yer edindi ve adaletsizlik olarak görülüyor" dedi.
PUTİN'LE 'FİLİSTİN' ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmıştı.
İki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele almış, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı değerlendirilmişti.
Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtmişti.
ÇİN DE AÇIKLADI: TEK ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN
Çin, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması, şiddetin durdurulması ve Filistin halkına insani yardım sağlanmasına yönelik çabalar için Mısır ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Mısır Dışişleri Bakanlığı Filistin Dairesinden sorumlu Bakan Yardımcısı Usame Hıdır ile telefonda görüştü.
Büyükelçi Cai, görüşmede, Çin'in İsrail ile Filistin arasında gerilim ve şiddetin tırmanmasından ve artan sivil can kayıplarındaki artıştan derin kaygı duyduğunu belirterek "Çin, tarafları ateşkese ve şiddeti sonlandırmaya teşvik etmek, Filistin halkına insani yardım sağlamak ve başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'deki insani krizin derinleşmesini önlemek için Mısır ile iletişimi ve eş güdümü sürdürmeye hazırdır." dedi.
Çin'in sivillere zarar veren her türlü eyleme karşı olduğunu, bunları kınadığını ve acil ateşkes çağrısı yaptığını vurgulayan Cai, "Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünün kökeninde yatan sebep, Filistin sorununun adil şekilde çözülememesidir. Bundan tek çıkış yolu, iki devletli çözümün uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.