İsrail’in katliamını görmezden gelen sözde yazar Lauren Wise arabasında Filistin bayrağı taşıyan kadına hakaretler yağdırdı

Kanada'nın Montreal şehrinde aracında Filistin bayrağı taşıyan bir kadın, başka bir kadın sürücünün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı.



Saldırıyı cep telefonuyla kayda alan İmane Najar adlı kadın, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Najar, "Bugün arabamda Filistin bayrağı olduğu için yolda saldırıya uğradım. Başka bir arabadaki saldırgan bir bayan bana şiddetle hakaret etti. Birçok şeyin yanı sıra, bağırarak çocuklarımın gözü önünde tecavüze uğramayı ve sokağa sürüklenmeyi hak ettiğimi söyledi. Onu kayda aldığımı çok iyi bildiğinden, videoda kendisini açıkça ve gururla tanıttı." ifadesini kullandı.





Daha sonra saldırgan kadının arabasıyla kendi arabasına iki kez çarparak kaçtığını belirten Najar, maruz kaldığı nefret suçu, tehdit ve vandalizm için polise şikayette bulunduğunu aktardı. Najar, "Bu olayı medyanın dikkatine de taşımak istiyorum çünkü aksi bir durum olsaydı açıkça kınanacaktı. Burada nefret suçlarının varlığı konusunda toplumda farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesine yer verdi.