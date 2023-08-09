ABD’de, Hunter Biden’ın Rus ve Kazak oligarklardan aldığı ödemelerin belgeleri yayımlandı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve iş ortaklarının, aralarında Rus ve Kazak oligarkların da olduğu yabancı iş insanları ve firmalardan milyonlarca dolar ödeme aldığını gösteren banka kayıtlarını paylaştı.

Comer, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter'ın, Rus ve Kazak oligarklardan hesabına aktarılan para akışını gösteren ve banka transferleriyle ilgili ekran görüntülerini de içeren 19 sayfa belge yayımladı.

Comer'in paylaştığı belgelerde, "Dönemin Başkan Yardımcısı Biden, bu kişilerle veya temsilcileriyle önemli bir süre boyunca şahsen görüştü. Hunter Biden yabancı iş ortaklarıyla telefonun hoparlörü açık vaziyette yaklaşık 20 sesli görüşmeye katıldı ve büyük meblağlar ödeyen yabancı oligarklarla akşam yemeklerinde bir araya geldi. Bidenların sattığı tek ürün Joe Biden markası idi." ifadesi kullanıldı.

Ekran görüntülerinden birinde, eski Moskova Belediye Başkanı Yury Luzhkov'un dul eşi Yelena Baturina'nın 14 Şubat 2014'te Rosemont Seneca Thornton'a 3,5 milyon dolar havale yaptığı, Joe Biden'ın, 2014'te Baturina, Hunter ve diğer iş ortaklarıyla Washington DC'deki Cafe Milano'da akşam yemeğinde buluştuğuna dikkat çekildi.

HUNTER BİDEN'IN ORTAK OLDUĞU FİRMALARA YAPILAN HAVALELER

Diğer yandan, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'nin X hesabından, 2014 yılına ait belgeler paylaşıldı.

Belgelerde, Hunter Biden'ın, Ukraynalı enerji firması Burisma Holding, Rus Oligark Yelena Baturina ve Kazak oligark Kenes Rakishev'den milyonlarca dolar ödemeyi kabul ettiği, dönemin Başkan Yardımcısı Biden'ın, Rakishev ve Burisma Holding'in bir temsilcisiyle yemek yediği belirtildi.

Daha önce de Biden ailesinin Çin ve Romanya menşeli bazı kuruluşlardan aldığı ödemelerle ilgili bilgileri paylaşan Komitenin belgelerinde, söz konusu yabancı ödemelerin, toplam 20 milyon dolardan fazla olduğu ifade edildi.

Belgelerde, Hunter Biden'ın, yabancı iş insanları ve firmalardan para transferini, diğer iş ortaklarıyla kurduğu firmalardan özellikle Rosemont Seneca Partners, LLC, Rosemont Seneca Thornton, LLC ve Rosemont Seneca Bohai, LLC. aracılığıyla yaptığı kaydedildi.

James Comer, yaptığı basın açıklamasında, "Joe Biden'ın kendisi de dahil olmak üzere Biden ağına erişim dışında hiçbir gerçek hizmet sağlanmamış gibi görünüyor. Ve Hunter Biden bunu yerine getirmiş görünüyor. Bu, o zamanki Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, dünyanın dört bir yanından oğluna para gönderen oligarklarla yemek yediği Cafe Milano'daki yemeklerle netleşiyor." dedi.

Comer, Gözetim Komitesi olarak, Başkan Biden'ın, oğlunun kendi adını "bir marka olarak kullanmasına" ve ilişki kurma karşılığında para kazanmasına "bilerek izin verip vermediğini belirlemek için" tanık ifadesi aramaya devam edeceklerini vurguladı.