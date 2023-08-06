Nijer’de ECOWAS’ın cuntaya verdiği süre doldu

Haberde, ECOWAS ülkelerinden birinde görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin, "Şu an için böyle bir askeri harekata katılmadan önce birliklerimizin gücünü artırmamız gerekiyor. Herhangi bir askeri harekatın başarısı iyi bir hazırlığa bağlıdır." ifadesine yer verildi.

SÜRE 1 HAFTA DAHA UZATILACAK

Askeri yetkiliye göre, ECOWAS'ın askeri müdahaleye hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı var ancak bu süreçte de ECOWAS, ekonomik yaptırımlar kanalıyla Nijer'e baskıya devam edecek ve daha geniş ticari ambargo için uluslararası kurumlardan destek arayacak.