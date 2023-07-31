Yunanistan’ın gizli üsleri deşifre oldu: Harita skandalı! Hardalias paylaştı Miçotakis kelle aldı: İşte Atina’daki rezaletin perde arkası

Yunanistan, hem anakarada hem de adalarda günlerdir süren yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor.



Yangınlar sonucu Yunan ordusuna ait bir cephanelikte patlamalar yaşandı. Patlamalar sonrası Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, cephane, patlayıcı ve akaryakıt depoları gibi alanların güvenliğine ilişkin olağanüstü denetim ve değerlendirmelerine başladı.