Yunanistan’ın gizli üsleri deşifre oldu: Harita skandalı! Hardalias paylaştı Miçotakis kelle aldı: İşte Atina’daki rezaletin perde arkası

Yunanistan, hem anakarada hem de adalarda günlerdir süren yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Yangınlar sonucu Yunan ordusuna ait bir cephanelikte patlamalar yaşandı. Patlamalar sonrası Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, cephane, patlayıcı ve akaryakıt depoları gibi alanların güvenliğine ilişkin olağanüstü denetim ve değerlendirmelerine başladı.
YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SANSÜRSÜZ PAYLAŞIM
Hardalias, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulundu.
HARİTALAR ADALARDAKİ ÜSLERİ GÖSTERİYOR
Bakanlığın internet sitesinde gerçekleştirilen temaslar hakkında paylaşılan basın açıklamasında 29 fotoğrafa yer verildi. Fotoğraflar arasındaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Gizli askeri tesislerin olduğu harita da diğer fotoğraflarla yanlışlıkla paylaşıldı. Haritanın adalardaki üslerle ilgili olduğu konuşuluyor.
SİLİP TEKRAR PAYLAŞTILAR
Hata sonradan fark edilerek, söz konusu harita sansürlendi ve yeniden paylaşıldı. Bakan Yardımcısı Hardalias'ın, dikkatli bir şekilde haritayı incelediği görülüyor.