SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Dünya Haberleri

Yunanistan'ın gizli üsleri deşifre oldu: Harita skandalı! Hardalias paylaştı Miçotakis kelle aldı: İşte Atina'daki rezaletin perde arkası

Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulunan Bakan Yadımcısı Nikolaos Hardalias, büyük bir skandala imza attı. Hardalias'ın ziyaretinden görüntüler paylaşan bakanlık gizli askeri tesislerin olduğu haritayı da yanlışlıkla paylaştı. Skandalın ardından Yunanistan karışırken Başbakan Miçotakis'in kararıyla Hardalias'ın Attika bölge valisi adayı olarak ilan edildiği duyuruldu. Öte yandan Yunan basını Savunma Bakanlığı'ndan konuşulan ismi açıkladı. İşte Atina'yı karıştıran rezaletin perde arkasında yaşananlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 17:42 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 17:42
Yunanistan’ın gizli üsleri deşifre oldu: Harita skandalı! Hardalias paylaştı Miçotakis kelle aldı: İşte Atina’daki rezaletin perde arkası

Yunanistan, hem anakarada hem de adalarda günlerdir süren yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Yangınlar sonucu Yunan ordusuna ait bir cephanelikte patlamalar yaşandı. Patlamalar sonrası Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, cephane, patlayıcı ve akaryakıt depoları gibi alanların güvenliğine ilişkin olağanüstü denetim ve değerlendirmelerine başladı.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SANSÜRSÜZ PAYLAŞIM
Hardalias, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulundu.

HARİTALAR ADALARDAKİ ÜSLERİ GÖSTERİYOR
Bakanlığın internet sitesinde gerçekleştirilen temaslar hakkında paylaşılan basın açıklamasında 29 fotoğrafa yer verildi. Fotoğraflar arasındaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Gizli askeri tesislerin olduğu harita da diğer fotoğraflarla yanlışlıkla paylaşıldı. Haritanın adalardaki üslerle ilgili olduğu konuşuluyor.

SİLİP TEKRAR PAYLAŞTILAR
Hata sonradan fark edilerek, söz konusu harita sansürlendi ve yeniden paylaşıldı. Bakan Yardımcısı Hardalias'ın, dikkatli bir şekilde haritayı incelediği görülüyor.

YAKIT DEPOLARINI GÖSTERİYOR
Yunan basını, kaldırılan fotoğraf için, "Silahlı kuvvetlerin yakıt depolarını gösteriyor." diye yazdı. Hardalias'ın ziyaretine ilişkin basın bültenini paylaşan yetkilinin, "tehlikeli hatayı" telafi etmek için çabaladığı belirtildi.

SAVUNMA BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ KİM DEVRALACAK?
Yaşanan skandalın ardından Yunan basını Hardalias'ın göreve devam edemeyeceğini yazdı. Yunanistan'da yayın yapan Antitheto internet gazetesi, "Yeni Demokrasi'nin Attika Bölge Valisi adayı Nikos Hardalias'ın hamlesinden sonra Savunma Bakan Yardımcılığını kim devralacak?" ifadelerine yer verdi.


YERİNE KONUŞULAN İSİM KEFALOGIANNIS
Haberde Nikos Hardalias'ın yerine görevdeki Savunma Bakan Yardımcısı Yiannis Kefalogiannis'e geçebileceği ihtimaline yer verdi.

Gazete gizli planlarla ilgili rezaletin ortaya çıkmasının ardından Miçotakis'in kararıyla, "Nikos Hardalias'ın Yeni Demokrasi'nin desteğiyle Attika bölge valisi adayı olarak ilan edildiği" duyurulduğunu yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA