Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! İflah olmazsınız

Saldırıyı düzenleyen iki protestocu, kendilerine "Danimarkalı Vatanseverler" adını veren bir grubun üyeleri. Grup, İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi olarak tanınıyor.
Grup üyeleri, Kopenhag'da bugün gerçeklşetirdikleri gösteride, önce Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altında çiğnendi, ardından yerdeki Irak bayrağının yanında ateşe verildi.
Grup, geçtğimiz haftalarda benzer bir gösteri düzenlemiş ve gösteriyi Facebook'tan canlı yayınlamıştı.
Düzenlenen bu alçak eylem sonrasında Cumartesi günü Bağdat'ta binlerce Iraklı, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'i yakma olaylarına tepki göstermek amacıyla gösteri yapmıştı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Cumartesi günü, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık edenlerin "en ağır ceza" ile karşı karşıya kalmaları gerektiğini ifade etmişti.