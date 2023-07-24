Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! İflah olmazsınız

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom saldırıyı 'kesinlikle kabul edilemez' olarak kınarken, Bağdat'taki tüm personelin güvende olduğunu da sözlerine ekledi.

Benzer bir gösteri 23 Temmuz'da Pakistan'ın Karaçi kentinde de gerçekleşti ve yüzlerce kişi Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen alçak eylem sebebiyle sokaklara döküldü.

İLK DEĞİL DAHA ÖNCE YİNE YAPTILAR

Irak'tan İsveç'e göç eden Salvan Momika isimli erkek, bayramın birinci günü bir cami önünde kutsal kitabı yaktı. Dünya çapında İsveç'e yönelik sert tepkileri beraberinde getiren provokasyon için, Stockholm polisinin resmi izni vardı.

İran destekli Haşdi Şabi paramiliter grubunun üniformalarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Salvan Momika, 28 Haziran'dan sonra bugün Irak Büyükelçiliği'nin önündeydi.

Polisten Kur'an-ı Kerim yakmak için izin alan provokatör, büyükelçilik önünde kutsal kitabı yere atıp çiğnedi. AFP haber ajansı, Salvan Momika'nın yerel saatle 13.00'teki provokasyonunda bu kez Kur'an-ı Kerim'i yakmadığını, yere atıp ayağıyla üstüne bastığını bildirdi.



Danske Patrioter isimli marjinal grup ise daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmiştİ.