Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.07.2023 19:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2023 19:42
    ABONE OL

    Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! İflah olmazsınız

    Son dakika haberleri... Danimarka'da İslam'ı hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bir grup protestocu, Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını ateşe verdi. Yapılan bu aşağlık hamle ile iki ülke arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Kendilerilerine "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" adını veren iki protestostocu geçtiğimiz haftalarda da benzer bir gösteri düzenlemişti. Grup aşağlık eylemi Facebook'ta canlı olarak yayınlamıştı. Protestocular bugün yaptıkları eylemde Kur'an-ı Kerim'i çiğnedi ve yerdeki Irak bayrağının yanında bir folyo tepside ateşe verdi.Irak Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı. Bakanlık sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Danimarka'nın Bağdat'taki diplomatik personelinin Irak'ı terk ettiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha!

    Danimarka'da yine İslam hedef alındı. Danimarka'nın başkentindeki Irak Büyükelçiliği önünde iki protestocu bugün, İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yaktı. Bu saldırı ile birlikte Irak ve Danimarka arasındaki ilişkiler koplma noktasına geldi.

    Saldırıyı düzenleyen iki protestocu, kendilerine "Danimarkalı Vatanseverler" adını veren bir grubun üyeleri. Grup, İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi olarak tanınıyor.

    Grup üyeleri, Kopenhag'da bugün gerçeklşetirdikleri gösteride, önce Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altında çiğnendi, ardından yerdeki Irak bayrağının yanında ateşe verildi.

    Grup, geçtğimiz haftalarda benzer bir gösteri düzenlemiş ve gösteriyi Facebook'tan canlı yayınlamıştı.
    Düzenlenen bu alçak eylem sonrasında Cumartesi günü Bağdat'ta binlerce Iraklı, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'i yakma olaylarına tepki göstermek amacıyla gösteri yapmıştı.

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Cumartesi günü, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık edenlerin "en ağır ceza" ile karşı karşıya kalmaları gerektiğini ifade etmişti.

        İsveç'te geçen hafta, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını içeren protesto gösterisine izin verilmesinin ardından,Irak'taki İsveç Büyükelçiliği'nin önündeki gösteriler büyümüş ve protestocular binaya saldırmıştı.

        Bir çok Müslüman ülkede de kalabalıklar sokaklara dökülmüş ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etmişti.

        İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom saldırıyı 'kesinlikle kabul edilemez' olarak kınarken, Bağdat'taki tüm personelin güvende olduğunu da sözlerine ekledi.

        Benzer bir gösteri 23 Temmuz'da Pakistan'ın Karaçi kentinde de gerçekleşti ve yüzlerce kişi Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen alçak eylem sebebiyle sokaklara döküldü.

        İLK DEĞİL DAHA ÖNCE YİNE YAPTILAR
        Irak'tan İsveç'e göç eden Salvan Momika isimli erkek, bayramın birinci günü bir cami önünde kutsal kitabı yaktı. Dünya çapında İsveç'e yönelik sert tepkileri beraberinde getiren provokasyon için, Stockholm polisinin resmi izni vardı.

        İran destekli Haşdi Şabi paramiliter grubunun üniformalarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Salvan Momika, 28 Haziran'dan sonra bugün Irak Büyükelçiliği'nin önündeydi.

        Polisten Kur'an-ı Kerim yakmak için izin alan provokatör, büyükelçilik önünde kutsal kitabı yere atıp çiğnedi. AFP haber ajansı, Salvan Momika'nın yerel saatle 13.00'teki provokasyonunda bu kez Kur'an-ı Kerim'i yakmadığını, yere atıp ayağıyla üstüne bastığını bildirdi.

        Danske Patrioter isimli marjinal grup ise daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmiştİ.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Savaş ’protokol’ü! İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ayar
        Haberler Dünya Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! İflah olmazsınız
            loading
            SON DAKİKA