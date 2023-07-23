Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.07.2023 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 12:01
    ABONE OL

    İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

    Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye yapacağı ziyaret sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Başkan Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilmişti.

    takvim.com.tr
    Netanyahu’nun Türkiye ziyareti ertelendi

    İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'de misafir edeceğini duyurmuştu.

    Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilmişti.

    GEÇEN HAFTA KALBİNE PİL TAKILMIŞTI

    Geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pil takıldığı açıklandı.

    Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Terbiyesiz seninle her yerde görüşeceğiz
    Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
        loading
        SON DAKİKA