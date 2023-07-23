İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'de misafir edeceğini duyurmuştu.
Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilmişti.
GEÇEN HAFTA KALBİNE PİL TAKILMIŞTI
Geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pil takıldığı açıklandı.
Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.