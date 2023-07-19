Rusya duyurdu: "Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri 'potansiyel askeri yük taşıyıcısı' olarak değerlendireceğiz"

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkması sonrası Ukrayna limanlarına gidecek gemilere yönelik uyarı mesajı yayınladı.

Bakanlık, "Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00:00'dan (Moskova saati - Türkiye saati ile aynı) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek" açıklamasını yaptı.

GEMİLERİN AİT OLDUĞU ÜLKELER "KİEV'E DESTEK VERİYOR" SAYILACAK

Açıklamanın devamında bu istikamette seyreden gemilerle ilgili "Bu gemilerin bandıralarının ait olduğu ülkeler Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin tarafında dahil olmuş sayılacak" ifadelerini kullandı.