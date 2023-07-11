Alman Bild’in Başkan Erdoğan şaşkınlığı! Tüm ezberlerini bozdu: Süpermen ilan edildi

"SADECE NATO İLE OYNAMIYOR"

Buna örnek olarak, Rusya'dan S-400'leri satın alan Türkiye'ye savaş uçağı tedarikini askıya alan ABD'nin, İsveç ile ilgili durumdan sonra F-16'ları satma konusunda kararlılık göstermeye başladığına dikkat çekildi.

İsveç'in üyeliğine karşılık Türkiye'nin AB üyeliğini dile getiren Erdoğan'ın tutumuna ilişkin, "Sadece NATO ile oynamıyor, AB'yi de baskı altına alıyor." denildi.