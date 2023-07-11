Alman Bild’in Başkan Erdoğan şaşkınlığı! Tüm ezberlerini bozdu: Süpermen ilan edildi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç, teröre verilen destek nedeniyle Türkiye'nin itirazı neticesinde üyelik için beklemeye geçti.
Madrid'de imzalanan mutabakatın ardından Finlandiya, örgüte üye olurken, PKK'lıların eylemleri ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar nedeniyle İsveç'in adaylığı beklemeye alındı.
Zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın sergilediği diplomasi tutumu da birçok ülkenin ana gündemi haline geldi. Başkan Erdoğan, görüşmeler sırasında İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) kartını öne sürdü.