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    • Dünya
    • 11.07.2023 19:48
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    • 11.07.2023 20:24
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    Alman Bild’in Başkan Erdoğan şaşkınlığı! Tüm ezberlerini bozdu: Süpermen ilan edildi

    NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek zirve toplantısında Ukrayna ve İsveç ağırlıklı gündemle bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında görüşmelerini sürürken, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceğini açıklaması, Avrupa basınında geniş yer buldu. 'Zirvenin mutlak kahramanı' olarak nitelendirilen Başkan Erdoğan'ın diplomasi ustalığı dış basının gündemindeydi. Başkan Erdoğan'ın NATO üyeliğini ısrarla isteyen Stockholm ve onu destekleyen Batı'ya karşı tutumu, Almanya'da da gündemdeki konular arasında yer aldı. Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, "Erdoğan şimdi Süpermen mi?" başlıklı haberinde, Batı'da Türkiye hakkında değişen algıdan rahatsız oldu.

    takvim.com.tr
    Alman Bild’in Erdoğan şaşkınlığı

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç, teröre verilen destek nedeniyle Türkiye'nin itirazı neticesinde üyelik için beklemeye geçti.



    Madrid'de imzalanan mutabakatın ardından Finlandiya, örgüte üye olurken, PKK'lıların eylemleri ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar nedeniyle İsveç'in adaylığı beklemeye alındı.

    Zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın sergilediği diplomasi tutumu da birçok ülkenin ana gündemi haline geldi. Başkan Erdoğan, görüşmeler sırasında İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) kartını öne sürdü.

        Yapılan görüşmeler sonucu İsveç, Ankara'nın AB'ye üyelik sürecine aktif destek vermeyi kabul etti.

        Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda da Türkiye, Stockholm'ün desteğini alacak.

        Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç'in adaylığı için yol açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın restinin ardından NATO, ABD ve üyelik için onay bekleyen İsveç süreci güçlü şekilde destekleyeceklerini duyurdu.

        İSVEÇ'TEN OLUMLU ADIM

        Türkiye'nin taleplerine işaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız." vurgusu yaptı.

        İsveç'e yeşil ışık yakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

        "ERDOĞAN SÜPERMEN Mİ?"

        Bild gazetesi, "Erdoğan şimdi Süpermen mi?" başlıklı haberinde, Batı'da Türkiye hakkında değişen algıdan rahatsız oldu.

        BATI'NIN GÜNDEMİ BAŞKAN ERDOĞAN
        Erdoğan'ın, İsveçlilerin NATO'ya katılmasının ve Ukrayna'nın yanında yer almasının önünü açtığı belirtilerek, "Batı'daki birçok kişi onu övüyor." ifadesi kullanıldı.

        Başkan Erdoğan'dan "Batı'nın kurtarıcısı" şeklinde söz edilen haberde şunlar aktarıldı:

        Tekrar onu (Erdoğan'ı) sevmek zorunda mıyız? Erdoğan zekice oynuyor: İstediğini elde etmek için konumunu kullanıyor.

            "SADECE NATO İLE OYNAMIYOR"
            Buna örnek olarak, Rusya'dan S-400'leri satın alan Türkiye'ye savaş uçağı tedarikini askıya alan ABD'nin, İsveç ile ilgili durumdan sonra F-16'ları satma konusunda kararlılık göstermeye başladığına dikkat çekildi.

            İsveç'in üyeliğine karşılık Türkiye'nin AB üyeliğini dile getiren Erdoğan'ın tutumuna ilişkin, "Sadece NATO ile oynamıyor, AB'yi de baskı altına alıyor." denildi.

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            Türk Telekom
            Haberler Dünya Alman Bild’in Başkan Erdoğan şaşkınlığı! Tüm ezberlerini bozdu: Süpermen ilan edildi
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