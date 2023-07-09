DEAŞ lideri Usame el-Muhacir öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Usame el-Muhacir adlı DEAŞ terör örgütü liderinin Suriye'nin doğusunda, 7 Temmuz'da düzenlenen saldırıyla öldürüldüğünü duyurdu.
Terör örgütü DEAŞ'ın lideri olduğu ifade edilen el-Muhacir, Suriye'nin doğusunda CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. DEAŞ sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.
"RUS UÇAĞININ TACİZ ETTİĞİ MQ-9 İHA'SIYLA VURULDU"
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA'sıyla düzenlendiği, bu İHA'nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir. Bu, DEAŞ'ın terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır. Ancak CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi" denildi.
DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİNİ SON OLARAK MİT ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği 4 saatlik operasyonla "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristi 29 Nisan 2023'te etkisiz hale getirmişti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.
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