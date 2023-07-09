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    • Dünya
    • 09.07.2023 15:56
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    • 09.07.2023 16:45
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    DEAŞ lideri Usame el-Muhacir öldürüldü

    Son dakika haberi! ABD, DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA'sıyla düzenlendiği, bu İHA'nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği 4 saatlik operasyonla "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristi 29 Nisan 2023'te etkisiz hale getirmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DEAŞ lideri Usame el-Muhacir öldürüldü

    ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Usame el-Muhacir adlı DEAŞ terör örgütü liderinin Suriye'nin doğusunda, 7 Temmuz'da düzenlenen saldırıyla öldürüldüğünü duyurdu.

    Terör örgütü DEAŞ'ın lideri olduğu ifade edilen el-Muhacir, Suriye'nin doğusunda CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. DEAŞ sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

    "RUS UÇAĞININ TACİZ ETTİĞİ MQ-9 İHA'SIYLA VURULDU"
    CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA'sıyla düzenlendiği, bu İHA'nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir. Bu, DEAŞ'ın terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır. Ancak CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi" denildi.

    DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİNİ SON OLARAK MİT ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ
    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği 4 saatlik operasyonla "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristi 29 Nisan 2023'te etkisiz hale getirmişti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.

    MİT OPERASYONUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI I VİDEO İZLE

        TESLİM OL ÇAĞRISI


        İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

        Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.

            İNTİHAR YELEĞİNİ PATLATTI
            Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

            4 SAATLİK OPERASYONDA SİVİLLERE ZARAR GELMEDİ
            Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.

            Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi.

                Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.


                DEAŞ'IN ELEBAŞI ÖLDÜRÜLDÜ | VİDEO İZLE

                A HABER OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EVE GİRDİ

                A HABER OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EVE GİRDİ | VİDEO İZLE


                Öte yandan A Haber MİT'in operasyon gerçekleştirdiği eve girdi.

                Evin içine giren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, bahçede kurulmuş olan çadıra dikkat çekti.

                Çadırın Türkiye'de gerçekleşen deprem sonrası kurulmuş olabileceğini belirten Uğur, "Burada bir depremzede görüntüsü oluşturulmaya çalışıldı" dedi.

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