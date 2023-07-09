6 ABD'li vekilden skandal mektup: "Türkiye'ye F-16 vermeyin"

Dünyanın gözü 11 Temmuz'da başlanacak olan Vilnius Zirvesi'nde. Türkiye'nin İsveç için vereceği karar merakla beklenirken, toplantıda birçok bölgesel ve küresel sorunda ele alınacak. Bunlardan bir diğeri elbette Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olacak. Türkiye'nin zirvede ABD ile bir süredir 'kilit' haline dönmüş F-16 konusunu da görüşmesi bekleniyor. Biden Türkiye'ye F-16 modernizasyon kitlerinin verilmesi konusuna sıcak bakıyor ancak Kongre aynı fikirde değil. Kongre İsveç'in NATO'ya kesin girişi sonrası Türkiye'nin F-16'ları almasını istiyor.
6 VEKİL İMZALADI
Bu bağlamda Yunan basınında çıkan son haberde ise ABD'li vekillerin Türkiye'ye yönelik skandal mektubu yer aldı. Proto Thema'da yer alan habere göre söz konusu vekiller, Türkiye'nin F-16'ları kullanmasını gözetim mekanizması altında tutmak istiyor.
Temsilciler Meclisi'ndeki üyeler Dışişleri Bakanı Blinken'a yazdıkları mektupta ise modernizasyon konusunun iptalini bile istiyor. Temsilciler Meclisi'ndeki üyeler Dışişleri Bakanı Blinken'a yazdıkları mektupta ise modernizasyon konusunun iptalini bile istiyor.
Vekiller ayrıca Ege'de 'İstikrarı' sağlamak için ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'na çağrıda bulundu. Söz konusu mektup Chris Papas, Gus Bilirakis, Frank Palone, John Sarbanis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis tarafından imzalandı.