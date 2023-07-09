6 ABD'li vekilden skandal mektup: "Türkiye'ye F-16 vermeyin"

Vekiller skandal mektupta şu ifadelere yer verdi:

'İsveç'in NATO'ya katılımıyla bağlantılı olarak F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışı konusunda ABD ile Türkiye arasında bildirilen tartışmalar hakkında yazıyoruz. Türkiye'ye F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin satılmasına yönelik bir anlaşma düşünülüyorsa, herhangi bir nihai anlaşmanın Türkiye'nin ABD ulusal güvenliğini tehdit eden veya baltalayan eylemlerde bulunması durumunda bu tür silahların transferini durduracak, geciktirecek veya geri çekecek mekanizmalar içermesini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO birliğinin önemini vurgularken, Türkiye ABD'den F-16'lar ve modernizasyon kitleri almak için İsveç'in NATO üyeliğini rehin tutmaya devam etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO'nun önemini vurguladı. ABD hükümetinin F-16 satışlarının İsveç'in katılımıyla bağlantılı olmadığına dair tutarlı açıklamaları göz önüne aldığımızda bu raporlardan endişe duyuyoruz.