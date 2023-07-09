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    • Dünya
    • 09.07.2023 19:26
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    • 09.07.2023 19:56
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    6 ABD'li vekilden skandal mektup: "Türkiye'ye F-16 vermeyin"

    NATO'nun 11 Temmuz'da başlayacak Vilnius Zirvesi öncesi YPG/PKK'ya her türlü desteği veren ABD, tıpkı kendisi gibi terör örgütüne göz yuman İsveç'in birliğe üye olması için her türlü şantajı yapıyor. Son olarak 6 ABD'li vekil, Türkiye aleyhinde bir mektubu imzalayarak Dışişleri Bakanı Blinken'a gönderdi. Söz konusu mektupta F-16'ların verilmemesi istendi. 6 vekilin mektubunun ardından açıklama yapan Biden, "Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi." dedi. Bilindiği gibi Türkiye, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde İsveç'in NATO'ya üye olması konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    6 ABD’li vekilden skandal mektup

    Dünyanın gözü 11 Temmuz'da başlanacak olan Vilnius Zirvesi'nde. Türkiye'nin İsveç için vereceği karar merakla beklenirken, toplantıda birçok bölgesel ve küresel sorunda ele alınacak. Bunlardan bir diğeri elbette Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olacak. Türkiye'nin zirvede ABD ile bir süredir 'kilit' haline dönmüş F-16 konusunu da görüşmesi bekleniyor. Biden Türkiye'ye F-16 modernizasyon kitlerinin verilmesi konusuna sıcak bakıyor ancak Kongre aynı fikirde değil. Kongre İsveç'in NATO'ya kesin girişi sonrası Türkiye'nin F-16'ları almasını istiyor.

    6 VEKİL İMZALADI
    Bu bağlamda Yunan basınında çıkan son haberde ise ABD'li vekillerin Türkiye'ye yönelik skandal mektubu yer aldı. Proto Thema'da yer alan habere göre söz konusu vekiller, Türkiye'nin F-16'ları kullanmasını gözetim mekanizması altında tutmak istiyor.

    Temsilciler Meclisi'ndeki üyeler Dışişleri Bakanı Blinken'a yazdıkları mektupta ise modernizasyon konusunun iptalini bile istiyor. Temsilciler Meclisi'ndeki üyeler Dışişleri Bakanı Blinken'a yazdıkları mektupta ise modernizasyon konusunun iptalini bile istiyor.

    Vekiller ayrıca Ege'de 'İstikrarı' sağlamak için ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'na çağrıda bulundu. Söz konusu mektup Chris Papas, Gus Bilirakis, Frank Palone, John Sarbanis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis tarafından imzalandı.

        Vekiller skandal mektupta şu ifadelere yer verdi:

        'İsveç'in NATO'ya katılımıyla bağlantılı olarak F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışı konusunda ABD ile Türkiye arasında bildirilen tartışmalar hakkında yazıyoruz. Türkiye'ye F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin satılmasına yönelik bir anlaşma düşünülüyorsa, herhangi bir nihai anlaşmanın Türkiye'nin ABD ulusal güvenliğini tehdit eden veya baltalayan eylemlerde bulunması durumunda bu tür silahların transferini durduracak, geciktirecek veya geri çekecek mekanizmalar içermesini şiddetle tavsiye ediyoruz.

        Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO birliğinin önemini vurgularken, Türkiye ABD'den F-16'lar ve modernizasyon kitleri almak için İsveç'in NATO üyeliğini rehin tutmaya devam etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO'nun önemini vurguladı. ABD hükümetinin F-16 satışlarının İsveç'in katılımıyla bağlantılı olmadığına dair tutarlı açıklamaları göz önüne aldığımızda bu raporlardan endişe duyuyoruz.

        SKANDAL İFADELER
        Hem Başkan Biden hem de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan tarafından yapılan son açıklamalarda kabul edilen bölgedeki Türk tehdidine karşı yeni silahların devredilmesi durdurulmalıdır.

        Türkiye'nin Ege'de meydan okuyan uçuşlarını göz önüne alan bir mekanizma istiyoruz. Ayrıca Türkiye'ye Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında satılan, kiralanan veya ihraç edilen tüm ABD savunma sistemlerini denetlemeye çağırıyoruz'

        MEKTUP YAYINLANDI BIDEN KONUŞTU
        6 vekilin mektubunun basına yansımasının ardından CNN'den Fareed Zakaria'ya verdiği mülakatta İsveç'in NATO üyelik başvurusuna değinen Biden bu ülkenin İttifak'a en yakın zamanda katılacağına inandığını söyledi.

        Türkiye'nin ve Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu talebine işaret eden Biden, "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) da yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi." dedi.

            TÜRKİYE, SOKAKLARINDA TERÖRİSTLERİN CİRİT ATTIĞI BİR ÜLKEYE NASIL GÜVENEBİLİR?
            Bilindiği gibi Türkiye, İsveç'in NATO'ya üye olması konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada teröristlere kucak açanlara NATO üyeliği için onay vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Bağcıyla işimiz yok amacımız üzüm yemek." dedi.

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            6 ABD’li vekilden skandal mektup
            Haberler Dünya 6 ABD'li vekilden skandal mektup: "Türkiye'ye F-16 vermeyin"
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