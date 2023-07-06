İngiliz Milletvekili Iain Duncan Smith KKTC'ye doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu





KIBRISLI TÜRKLER, TÜRKİYE YA DA RUM KESİMİ ÜZERİNDEN KKTC'YE UÇABİLİYOR

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden KKTC'ye doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor.

Kıbrıslı Türkler, daha önce birçok kez İngiltere'den KKTC'ye direkt uçuşların yapılması için "KKTC'ye direkt uçuşlara izin verin" başlıklı imza kampanyaları başlatmıştı.