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    • Dünya
    • 04.07.2023 12:02
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    • 04.07.2023 12:10
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    Fransız Le Monde'un gündemi Hakan Fidan! Dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kara kutusu

    Başkan Erdoğan’ın açıkladığı yeni Kabine’de Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan, dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunandan, İsrail’e, İngilizden Fransız’a birçok ülkenin medya ayağı Hakan Fidan’ı manşetlerine taşıdı. Bunun son örneği Fransız Le Monde’dan geldi. Hakan Fidan için bir analiz yayınlayan Le Monde, haberin devamında Hakan Fidan'ı 'Türkiye'nin kara kutusu' olarak gösterdi. Söz konusu analizi manşetine taşıyan Yunan basını ise “Az konuştu ama tüm Batı’yı konuşturdu” ifadelerine yer verdi.

    Fransız Le Monde’un gündemi Hakan Fidan!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısını ve Yeni Kabinesi'ni açıklamasının yankıları sürüyor.

    Yeni kabinenin en dikkat çeken ataması ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmaya devam ediyor.

    Fidan'ı mercek altına alan Fransız Le Monde gazetesi dikkat çeken bir analiz yayınladı.

    Gazetenin İstanbul muhabiri Nicolas Bourcier tarafından kaleme alınan makalede 'eski istihbarat şefi, Erdoğan'ın kilit projelerinin uygulayıcısıydı' denildi.

    FİDAN'IN BAKAN OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL

    Hakan Fidan'ı 'Türkiye'nin kara kutusu' olarak tanımlayan Bourcier'e göre, Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanması, uzun süredir bu görevle adından söz ettirdiği için sürpriz değil.

    Fidan'ın (MİT başkanı olarak Ortadoğu'daki pek çok olayda rol aldığının altını çizen Fransız gazete 'Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayan oydu' dedi.

        5 Haziran'daki devir teslim töreninde Fidan'ın 'Dış politikanın milli vizyonunun takipçisi olacağım' sözünü hatırlatan Fransız gazeteci, Fidan'ın Ankara'nın savunduğu siyaset için doğru kişi olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin bağımsız dış politikasına vurgu yapan Le Monde, Fidan'ın bu yönde adımlar attığının altını çizdi.

        Yazıda Fidan'ın 21 Haziran'da Londra'da Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin uluslararası konferansta yaptığı açıklamalara da yer verildi.

        Le Monde Fidan'ın burada Türkiye'nin, Tatar Türklerinin kadim vatanı Kırım dahil Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda kararlı olduğunu vurguladığını aktardı.

        Fransız gazetenin bu analizi komşu Yunanistan'da geniş yer buldu.

        Proto Thema Le Monde'un analizini 'Le Monde bir makalesinde Hakan Fidan için 'O, Erdoğan'ın en büyük yardımcısı ve kara kutusu' diyor' başlığı ile okurlarına sundu.
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            Haberler Dünya Fransız Le Monde'un gündemi Hakan Fidan! Dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kara kutusu
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