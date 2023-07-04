Fransız Le Monde'un gündemi Hakan Fidan! Dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kara kutusu

FİDAN'IN BAKAN OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL

Hakan Fidan'ı 'Türkiye'nin kara kutusu' olarak tanımlayan Bourcier'e göre, Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanması, uzun süredir bu görevle adından söz ettirdiği için sürpriz değil.

Fidan'ın (MİT başkanı olarak Ortadoğu'daki pek çok olayda rol aldığının altını çizen Fransız gazete 'Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayan oydu' dedi.