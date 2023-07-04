Fransız Le Monde'un gündemi Hakan Fidan! Dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın kara kutusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısını ve Yeni Kabinesi'ni açıklamasının yankıları sürüyor.
Yeni kabinenin en dikkat çeken ataması ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmaya devam ediyor.
Fidan'ı mercek altına alan Fransız Le Monde gazetesi dikkat çeken bir analiz yayınladı.
Gazetenin İstanbul muhabiri Nicolas Bourcier tarafından kaleme alınan makalede 'eski istihbarat şefi, Erdoğan'ın kilit projelerinin uygulayıcısıydı' denildi.
FİDAN'IN BAKAN OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL
Hakan Fidan'ı 'Türkiye'nin kara kutusu' olarak tanımlayan Bourcier'e göre, Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanması, uzun süredir bu görevle adından söz ettirdiği için sürpriz değil.
Fidan'ın (MİT başkanı olarak Ortadoğu'daki pek çok olayda rol aldığının altını çizen Fransız gazete 'Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayan oydu' dedi.