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    • Dünya
    • 04.07.2023 17:13
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    • 04.07.2023 17:13
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    Fransa'da kamu düzenini tehdit eden paylaşımlara hapis ve para ceza geliyor

    Türkiye'ye ifade özgürlüğü dersi vermeye kalkan Fransa'da, Macron göstericilerin sesini kesmek için harekete geçti. Buna göre yeni çıkacak düzenlemeyle kamu düzenini tehdit eden dijital içeriklerin 2 saat içinde kaldırılması emri verebilecek. Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülecek. "Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi. Yetkili makamlar, kamu düzenini tehdit eden dijital içeriklerin 2 saat içinde kaldırılması emri verebilecek. Emre uymayanlara 1 yıl hapis ya da 250 bin avro para cezası verilebilecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Macron göstericilerin sesini kesecek!

    Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülecek.


    Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı bugün Senatoda gündeme gelecek.

    Tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek. İnternet dolandırıcılığını engellemek için de riskli olarak değerlendirilen internet sitelerinde kullanıcılar, tarayıcılarında güvenlik riskine ilişkin bir uyarı mesajı alacak.

        27 HAZİRAN'DA PATLAK VEREN PROTESTOLAR SONRASI ÖZEL MADDE
        Dün itibarıyla ise "Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi.

        2 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK
        Yeni eklenen maddeye göre, yetkili idari makamlar, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi emrini verebilecek.

        1 YIL HAPİS CEZASI 250 BİN AVRO PARA CEZASI
        Bu emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin avro para cezasına çarptırılabilecek.

            Aynı zamanda sahte hesaplar, yalan haber ve korsan sitelerle mücadeleyi de öngören tasarı 10 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

            Senatoda tasarıya ilişkin yapılacak görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.


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