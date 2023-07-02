Fransa yangın yeri! Polis kurşunuyla ölen Müslüman genç Nahel'in ailesinden 'sükunet' çağrısı: Katil polise 'bağış' rezaleti

Fransa tansiyon derecesi yüksek sıcak günlerden geçiyor. Ülkede tam anlamıyla kaos havası hakim... Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da bir polis memurunun içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca tek el ateş açması sonucu 17 yaşındaki sürücü Nahel M.'e kolundan ve göğsünden vurularak öldürüldü.



NAHEL İÇİN CENAZE NAMAZI

Nahel için Nanterres'deki İbn Badis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mont-Valerien kabristanına defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Ölümü polis şiddetine tepki olarak ülkede 5 gündür devam eden olaylı protestolara yol açan gencin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti.