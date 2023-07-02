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    • Dünya
    • 02.07.2023 21:03
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    • 02.07.2023 21:34
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    Fransa yangın yeri! Polis kurşunuyla ölen Müslüman genç Nahel'in ailesinden 'sükunet' çağrısı: Katil polise 'bağış' rezaleti

    Fransa 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunuyla ölümü sonrası baş gösteren protestolarla zor günlerden geçiyor. Ülkenin dört bir yanı yangın yerine dönerken kriz Avrupa'nın çeşitli ülkelerine de sirayet etti. Öte yandan Nahel için kılınan cenaze namazının ardından ailesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Talihsiz çocuğun büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı. Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz" diyerek torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Nahel’in ailesinden ilk açıklama

    Fransa tansiyon derecesi yüksek sıcak günlerden geçiyor. Ülkede tam anlamıyla kaos havası hakim... Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da bir polis memurunun içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca tek el ateş açması sonucu 17 yaşındaki sürücü Nahel M.'e kolundan ve göğsünden vurularak öldürüldü.

    NAHEL İÇİN CENAZE NAMAZI
    Nahel için Nanterres'deki İbn Badis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mont-Valerien kabristanına defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Ölümü polis şiddetine tepki olarak ülkede 5 gündür devam eden olaylı protestolara yol açan gencin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti.



    Cenaze namazı ve merasimi yoğun güvenlik önlemleri altında geçerken zırhlı araçlar da yakın mesafeye konuşlandırıldı.

    ACILI AİLEDEN İLK AÇIKLAMA
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Nahel M.'nin ailesinden açıklama geldi. Nahel M.'nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı.




    Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz." ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.



    Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.



        Fransa'da Nahel M.'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar 5 gündür devam ederken, yaklaşık 800 kişi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındı.

        Öte yandan Nahel M.'yi öldüren polis ise açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verildi.

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        Haberler Dünya Fransa yangın yeri! Polis kurşunuyla ölen Müslüman genç Nahel'in ailesinden 'sükunet' çağrısı: Katil polise 'bağış' rezaleti
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